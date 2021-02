Może i zdziesiątkowane, ale jednak armie demonów czy jednak potężni, ale tylko śmiertelnicy? (Zapowiedziana dziś gra) Total War: Warhammer III będzie momentem ich wielkiego starcia.

Zapowiedź Total War: Warhammer III. Oto wielkie zwieńczenie trylogii

O tym, że gra Total War: Warhammer III powstanie, wiedzieliśmy od dawna. Dzisiaj jednak wreszcie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi tej produkcji. I nie obyło się bez niespodzianek. Ekipa Creative Assembly we współpracy z Games Workshop zadbała o to, by zwieńczenie trylogii było naprawdę wielkie.

Zobacz oficjalny zwiastun Total War: Warhammer III:

Pierwsze ciekawostki odnajdujemy wśród dostępnych frakcji. Obok reprezentantów Chaosu (Khorne, Nurgle, Slaanesh i Tzeentch) pojawią się mianowicie (nawiązujący do polsko-rosyjskich klimatów) Kislev oraz Kataj (warhammerowy odpowiednik Chin, który w figurkowym wydaniu nigdy nie był grywalny). Nowy Total War będzie zatem szansą, by spróbować czegoś zupełnie nowego.

Grając w Total War: Warhammer III zwiedzimy kawał świata: od Warpstone Desert do Great Bastion. W każdej rozpoczętej kampanii natomiast naszym zadaniem będzie ocalenie lub wykorzystanie mocy umierającego boga, a cała podróż doprowadzi nas do wielkiego finału, od którego zależeć będą losy całego warhammerowego świata – jak na zwieńczenie trylogii przystało.

Premiera Total War: Warhammer III w 2021 roku

Tak jak miało to miejsce w przypadku poprzednich części, Total War: Warhammer III zmierza oczywiście wyłącznie na pecety, a premiery doczekamy się jeszcze w tym roku. Dokładna data nie została jeszcze ujawniona, ale jeśli masz pewność, że chcesz zagrać, to już dzisiaj możesz złożyć zamówienie przedpremierowe na oficjalnej stronie serii albo w sklepach Steam lub Epic Games Store.

Źródło: Cenega, SEGA

Sprawdź również, jakie były poprzednie odsłony: