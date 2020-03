Odwołanie Tour de France 2020 byłoby katastrofą dla zawodników i miłośników kolarstwa, lecz ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa może do tego dojść. Na otarcie łez zostanie nam ta gra studia Cyanide.

Najbardziej zaawansowana gra kolarska powróci jeszcze przed wakacjami. Studio Cyanide zapowiedziało grę Pro Cycling Manager 2020, w której pojawi się w pełni licencjonowany wyścig Tour de France 2020.

Zobacz najnowszy zwiastun Pro Cycling Manager 2020 z Tour de France:

Oprócz wszystkich 21 etapów Tour de France 2020 będziemy mogli rywalizować także w 230 wyścigach na całym świecie. Albo jako zawodnik w trybie kariery lub multiplayer, albo też w roli menedżera zespołu. W tym drugim przypadku do naszych zadań będzie należeć:

zarządzanie finansami,

zarządzanie rekrutacją,

planowanie treningów,

planowanie wyścigów,

nadzorowanie strategii

oraz – po raz pierwszy w serii – dbanie o morale kolarzy.

Zawodnicy będą mieli do nas najróżniejsze prośby – czy to związane z samym uczestnictwem w wyścigu, czy to z celem osobistym, czy wreszcie dotyczące kolegów z drużyny. Od decyzji, jakie podejmiemy, może później zależeć motywacja i zaangażowanie kolarzy podczas zmagań.

Oprócz nowego systemu morale w Pro Cycling Manager 2020 pojawi się także przeprojektowany interfejs oraz bardziej zaawansowana sztuczna inteligencja. Kierowani przez nią kolarze będą bardziej agresywni i skłonni do podejmowania ryzykownej, nie zawsze najbardziej oczywistej taktyki.

Pro Cycling Manager 2020 nadjedzie jeszcze przed wakacjami

Gra Pro Cycling Manager 2020 zadebiutuje 4 czerwca na pecetach oraz (jako Tour de France 2020) na konsolach Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Cyanide, Nacon

