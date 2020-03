Już we wstępie podkreślmy, co kryje się pod słowem „odwołane”, ponieważ UEFA wyklucza możliwość całkowitej rezygnacji z nadchodzących mistrzostw EURO 2020. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa z Wuhan możliwe jest jednak, że impreza nie odbędzie się w terminie lub w miejscach, w których pierwotnie miały zostać rozegrane mecze.

Możliwości jest kilka: start EURO 2020 może zostać przesunięty do momentu opanowania pandemii, do roku 2021 lub roku 2022. Innym rozwiązaniem może być przeniesienie mistrzostw w taki sposób, by zostały rozegrane tylko w jednym, najbezpieczniejszym kraju. Najbardziej prawdopodobny w tym kontekście wydaje się wybór Turcji.

Zdecydowanie marnym, ale przynajmniej jakimś pocieszeniem jest to, że w wydaniu wirtualnym mistrzostwa będą mogły odbyć się bez przeszkód, bo firma Konami ogłosiła, że…

Jeśli kupiliście już grę eFootball PES 2020, to w czwartek, 30 kwietnia będziecie mogli pobrać dodatek UEFA EURO 2020. Bez żadnych przeszkód, bo będzie to bezpłatne rozszerzenie – dostępne dla każdego.

UEFA EURO 2020™ DLC is coming to #eFootballPES2020! This DLC will feature all 55 participating UEFA National teams as well as special UEFA Featured Players & content for #myClub



Available as a free download on April 30th for all platforms.

#EURO2020 pic.twitter.com/k3DIbTP3vl