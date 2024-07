Donald Trump zmienia zdanie i staje się entuzjastą kryptowalut. Przemawiając na konferencji Bitcoin Conference 2024 w Nashville, republikański kandydat zapowiedział, że uczyni ze Stanów Zjednoczonych „kryptostolicą planety i bitcoinowe supermocarstwo świata”.

Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych dotyka także technologii. Donald Trump odwiedził konferencję Bitcoin Conference 2024 w Nashville w stanie Tennessee, gdzie zdradził swoje plany dotyczące rozwoju technologii i kryptowalut.

Według NBC News, Trump zaprezentował się jako zwolennik kryptowalut. W przeciwieństwie do administracji Bidena, których określił jako przeciwników kryptowalut. Regulacje wprowadzone przez Demokratów zostały jasno określone jako „wojna z kryptowalutami”.

Trump chce konkurować z Chinami

Agencja Anadolu zauważyła, że kandydat na prezydenta zwrócił uwagę na rozwój technologii i zagrożenie ze strony Chin.

„Jeśli tego nie zrobimy, zrobią to Chiny i inni. Więc zróbmy to pierwsi i zróbmy to dobrze” – powiedział Trump. „Nie możemy pozwolić Chinom dominować. Chcę, aby Stany Zjednoczone były pierwsze w technologii, nauce, produkcji, sztucznej inteligencji (AI) i kosmosie”.

Bitcoinowe supermocarstwo świata

Trump zwraca uwagę na rozwój kryptowalut, które w ostatnich latach stały się najcenniejszym aktywem na świecie.

„To jest (jak) przemysł stalowy 100 lat temu” – powiedział Trump o Bitcoinie. „W ciągu 15 lat Bitcoin stał się najcenniejszym aktywem na świecie, jest już większy niż ExxonMobil” – dodał, odnosząc się do największej firmy energetycznej w USA.

Trump widzi potencjał w kryptowalutach i chce żeby stały się one domeną Stanów Zjednoczonych.

„Jestem dumny, że jestem pierwszym amerykańskim prezydentem, który przemawia na wydarzeniu poświęconym bitcoinowi gdziekolwiek na świecie. Jeśli kryptowaluta ma definiować przyszłość, chcę, aby była wydobywana, tworzona i produkowana w USA” – powiedział Donald Trump.

Trump obiecał również powołanie prezydenckiej rady doradczej ds. bitcoina i kryptowalut, która będzie regulować branżę zgodnie z nowymi zasadami opracowanymi przez osoby „kochające branżę” i chcące wspierać jej rozwój.

Trump kiedyś był przeciwnikiem kryptowalut

Jak zauważa serwis CNN, Donald Trump za czasów swojej prezydentury nie był zwolennikiem kryptowalut. Ówczesny prezydent stwierdził w 2019 r., że bitcoin „nie jest pieniądzem” i krytykował środek płatniczy jako „bardzo niestabilny”. Ostrzegł także, że aktywa kryptograficzne ułatwiają prowadzenie nielegalnych transakcji.

„Mamy tylko jedną prawdziwą walutę w USA i jest ona silniejsza niż kiedykolwiek. Nazywa się dolar amerykański!” – napisał Trump na Twitterze w 2019 r.

Co się od tego czasu zmieniło? Być może Trump rzeczywiście zmienił zdanie na temat kryptowalut. Warto jednak zauważyć, jako pierwszy kandydat głównej partii w historii Stanów Zjednoczonych przyjmuje on darowizny w bitcoinach i innych kryptowalutach.