Joe Biden nakazał likwidację chińskiej kopalni kryptowalut. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych, obiekt mógł szpiegować amerykańską bazę z rakietami balistycznymi Minuteman III.

Kopalnia kryptowalut może być dochodowym pomysłem na biznes (szczególnie po ostatnich wzrostach kursu Bitcoina). Czy tylko? Według prezydenta Stanów Zjednoczonych, taki obiekt może być też przykrywką dla działań szpiegowskich.

Chodzi o obiekt MineOne, który znajduje się 1 milę (nieco ponad 1,5 km) od bazy Sił Powietrznych im. Francisa E. Warrena, w której znajdują się silosy z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi LGM-30G Minuteman III.

LGM-30G Minuteman III to amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny o zasięgu 13 tys. km i prędkości 24 tys. km/h. Pocisk pozwala na przenoszenie 3 głowic bojowych o mocy 300-475 kT, a jego celność szacuje się na 120 m.

Zbudowali kopalnię kryptowalut przy silosach nuklearnych

Firma MineOne nabyła nieruchomość w 2022 r. w celu budowy kopalnie kryptowalut. Sprzedaż obiektu została zarejestrowana przez Komitet ds. inwestycji zagranicznych (CFIUS) dopiero po otrzymaniu informacji o obiekcie od jednego z obywateli.

Późniejsze dochodzenie ustaliło, że firma jest wspierana przez Chiny, a część sprzętu znajdującego się w kopalni stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Stany Zjednoczone obawiają się szpiegostwa

Joe Biden podpisał dokument, w którym nakazuje firmie MineOne usunięcie kopalni kryptowalut, a także wstrzymanie wszelkich nowych prac budowlanych i/lub innych ulepszeń. Przedsiębiorstwo ma 90 dni na usunięcie sprzętu oraz 120 dni na sprzedaż nieruchomości.

Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że kopalnia może zagrażać bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych.

“Istnieją wiarygodne dowody, które prowadzą mnie do przekonania, że MineOne Partners Limited, spółka z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, których większościowi właściciele to obywatele Chin, może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych przez nabycie pewnych nieruchomości. Te nieruchomości znajdują się w odległości 1 mili od bazy sił powietrznych Francis E. Warren.”

W zarządzeniu czytamy:

“Bliskość nieruchomości będącej własnością zagraniczną do strategicznej bazy rakietowej, kluczowego elementu amerykańskiej triady nuklearnej, a także obecność specjalistycznego sprzętu pochodzącego z zagranicy, który potencjalnie może ułatwiać działania inwigilacyjne i szpiegowskie, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.”

Jeśli MineOne nie zastosuje się do nakazu, Biały Dom upoważnił Prokuratora Generalnego do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do jego wyegzekwowania, co prawdopodobnie obejmuje zajęcie mienia i aktywów.

foto: Air Force Senior Airman Abbigayle Williams