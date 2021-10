Ubisoft to jeden z tych producentów i wydawców, którzy dość systematycznie udostępniają darmowe gry. Tym razem trafiła się ku temu nie lada okazja.

20. rocznica serii Ghost Recon i trzy darmowe gry

Świętowana jest właśnie 20. rocznica serii Ghost Recon. Dla niektórych najistotniejszym punktem będzie tutaj zapowiedź Ghost Recon Frontline, o której pisaliśmy już nieco szerzej. Sympatycy produkcji free to play powinni być zadowoleni, preferujący większy nacisk na fabułę już niekoniecznie. Tak czy inaczej na premierę Ghost Recon Frontline będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, w przeciwieństwie do innych gier już wcześniej wypuszczonych przez Ubisoft.

Także tu nie trzeba obawiać się teraz wydatków. Z okazji wspomnianej 20. rocznicy serii Ghost Recon posiadacze PC mogą odebrać trzy darmowe produkcje - Tom Clancy’s Ghost Recon, dodatek Fallen Ghosts do Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands oraz przygodę Spisek do Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Pierwsza z wymienionych wprawdzie nie, ale dwie kolejne zostały udostępnione również preferującym konsole.

Jak odebrać darmowe gry od Ubisoftu?

Jeśli chodzi o czas na skorzystanie z promocji, to jest go całkiem sporo. Można zrobić to do 11 października, do godziny 19:00 polskiego czasu.

Tom Clancy’s Ghost Recon, a także dodatek Fallen Ghosts do Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands są dostępna na specjalnie przygotowanych stronach z prezentami - tutaj oraz tutaj. Z kolei przygodę Spisek do Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint można pobrać bezpośrednio ze sklepu gry, będzie dostępna za 0 monet Duchów, czyli tamtejszej waluty.

Darmowe skórki z legendarnych gier Ghost Recon

Niejako na deser serwowane są też drobniejsze elementy. To trzy skórki z gier Ghost Recon: Scotta Mitchella z Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter, Alicii Diaz z Tom Clancy’s Ghost Recon 2 oraz Johna Kozaka z Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier. Wszystkie zostaną udostępnione 2 listopada.

Źródło: Ubisoft