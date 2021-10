Darmowa strzelanka pierwszoosobowa przeznaczona do wieloosobowej rozgrywki w sieci. To właśnie Ghost Recon Frontline – najnowsza produkcja Ubisoftu dla fanów uniwersum Toma Clancy’ego.

Zapowiedź Ghost Recon Frontline

W Ghost Recon Frontline postrzelamy za darmo, mając innych graczy zarówno za sojuszników, jak i wrogów. Trafimy na wyspę Drakemoor, po której będziemy mogli swobodnie się poruszać, by jako szturmowcy, żołnierze wspierający lub zwiadowcy z każdej potyczki wychodzić zwycięsko. Co ciekawe, pomiędzy poszczególnymi klasami będzie można się przełączać nawet w samym środku walki.

Ubisoft pracuje nad kilkoma formatami rozgrywki, ale tym najważniejszych będzie Ekspedycja. To wariacja na temat battle royale, w której nawet setka graczy utworzy trzyosobowe drużyny i współpracując postara się realizować kolejne spośród dynamicznych celów. Gdy zadanie zostanie wykonane, zabawa wejdzie na kolejny poziom – będzie trzeba udać się do strefy zrzutu i zlecić ewakuację. Wszyscy przeciwnicy poznają wtedy lokalizację i rozpocznie się walka z czasem (i rywalami) o przetrwanie.

Zobacz zwiastun Ghost Recon Frontline:

Pierwsze testy jeszcze w tym miesiącu

Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutuje Ghost Recon Frontline, ale już między 14 a 21 października odbędą się testy dla pecetowych graczy w Europie (jeśli chcesz wziąć w nich udział, zarejestruj się na oficjalnej stronie). – „Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć reakcje graczy podczas pierwszych testów Ghost Recon Frontline. Będziemy ciężko pracować, aby odpowiednio dostosować grę [...], ponieważ chcemy dostarczyć graczom jak najbardziej dopracowane i wciągające doświadczenie” – powiedział Bogdan Brindel z Ubisoft Bucharest.

Oprócz komputerów gra trafi też na konsole Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4, a także do usług Google Stadia i Amazon Luna. Już w dniu premiery Ghost Recon Frontline zaoferuje pełen cross-play, co oznacza, że rywalizować ze sobą będzie można niezależnie od wybranej platformy.

Źródło: Ubisoft