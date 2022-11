Aplikacja Twittera na iOS dostała aktualizację, która promuje nową, "niebieską" subskrypcję. Problem polega na tym, że nawet jakbyś chciał ją teraz opłacić, to nie będziesz w stanie tego zrobić.

Na łamach naszego serwisu nie raz już pisaliśmy o tym, co się dzieje na linii Musk – Twitter. Ostatnio doszło (wreszcie!) do finalizacji transakcji zakupu platformy przez ekscentrycznego miliardera. Jedną z jego pierwszych decyzji, było wypowiedzenie umów wielu pracownikom firmy. Następnie zaczął on zastanawiać się, jak polepszyć finansowanie Twittera. Ze strony szefa SpaceX padła propozycja miesięcznego abonamentu, za posiadanie m.in. zweryfikowanego statutu konta – tzw. Twitter Blue. Właśnie ta funkcja zaczyna się pojawiać w aplikacji dla systemu iOS.

rozwiń

W opisie najnowszej aktualizacji aplikacji w Apple App Store pojawił się zapis, że musisz zapłacić za Blue, aby uzyskać status zweryfikowanego konta na platformie, „tak jak gwiazdy, firmy i politycy, których już obserwujesz”. I w tym momencie pojawia się pewien problem, ponieważ formalnie subskrypcja Twitter Blue nie jest jeszcze dostępna. Esther Crawford, menedżer produktowy na Twitterze potwierdziła, że ​​sama funkcja nie jest obecnie dostępna wspominając jednocześnie, że niektórzy użytkownicy „mogą zobaczyć, jak wprowadzamy aktualizacje, ponieważ testujemy i wprowadzamy zmiany w czasie rzeczywistym”.

U niektórych użytkowników przy pierwszym uruchomieniu aplikacji (po aktualizacji) może pojawić się okienko „Dobrze wyglądasz w niebieskim, ciesz się zweryfikowanym znacznikiem”. Problem polega na tym, że jego funkcjonalność jest teraz ograniczona i po ponownym uruchomieniu aplikacji, nie pojawia się więcej. Nadal nie jest jasne, kiedy subskrypcja Twitter Blue zostanie uruchomiona (lub kiedy pojawi się na Androidzie), ale wygląda na to, że stanie się to w niedługim czasie. Musk początkowo dał swoim deweloperom (pracującym nad Blue) czas do poniedziałku (7 listopada), na dokończenie tych zmian. Jeżeli nie zdążą wykonać tego zadania w terminie, to grozi im zwolnienie.

Twitter Blue zaczyna się urzeczywistniać

Wygląda na to, że w najbliższym terminie, weryfikacja konta będzie jedyną dostępną funkcją w ramach subskrypcji Twitter Blue. Inne korzyści, takie jak mniej reklam, możliwość publikowania dłuższych filmów i listy priorytetowe (które pomagają „zmniejszyć widoczność oszustw, spamu i botów”), są wymienione jako „wkrótce”. Twitter Blue jest na razie dostępny tylko w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Crawford mówi, że subskrypcja pojawi się „wkrótce” w Europie.

Jak zapatrujecie się na Twittera „Premium”? Jak oceniacie plan Elona Muska na przejętą przez niego platformę? Dajcie znać w komentarzach i ankiecie!

Źródło: TheVerge, Twitter