Wygląda na to, że Dying Light 2 Stay Human faktycznie będzie rozbudowaną grą. Twórcy pochwalili się, ile godzin zajmie rozwiązanie wszystkich zagadek.

Dying Light 2 Stay Human na nawet 500 godzin

Techland wspominał już o tym, że Dying Light 2 Stay Human będzie zdecydowanie bardziej rozbudowany od poprzednika. Wspominano nawet, aby dać pewien obraz sytuacji, iż świat nowej gry będzie czterokrotnie większy. Wiadomo jednak, że przez wiele miesięcy wokół Dying Light 2 Stay Human gromadziło się wiele ciemnych chmur i dopiero jakiś czas temu je rozpędzono dając sygnały ku temu, że prace idą jak należy i można zacząć wyglądać premiery. Czy coś się zmieniło w kontekście skali całego projektu?

Wygląda na to, że nie. Rodzimy producent pochwalił się bowiem, że ukończenie Dying Light 2 Stay Human zajmie tyle czasu, ile trzeba by poświęcić na przejście z Warszawy do Madrytu. Obydwa zadania Techland oszacował na około 500 godzin. Oczywiście w przypadku gry mowa o wykonaniu wszystkiego co tylko możliwe, odkryciu każdego zakątka mapy i questu. W przypadku skoncentrowania się na fabule (głównym wątku i zadaniach pobocznych) Dying Light 2 Stay Human też powinien zapewnić sporo zabawy, tu ma udać się zejść poniżej 100 godzin. Każdy powinien być zatem zadowolony, bo obowiązku zwiedzania wszystkich kątów na mapie nie będzie.

Dying Light 2 z ray tracingiem - gameplay

Wkrótce ostatni odcinek Dying 2 Know

Przy okazji omawiania wymagań sprzętowych Dying Light 2 Stay Human pojawił się temat ray tracingu. Ostatnio NVIDIA opublikowała krótki gameplay (ten, który można obejrzeć powyżej) pokazujący, jak gra prezentuje się z tą technologią.

Jeśli czekacie na coś obszerniejszego, to już 13 stycznia światło dzienne ujrzy nowy i zarazem ostatni materiał wideo z serii Dying 2 Know, który wedle obietnic będzie zawierał niewidziane wcześniej fragmenty rozgrywki. To wcale nie było oczywiste, bo dotychczas Dying 2 Know wykorzystywano głównie do omawiania wybranych aspektów gry. Na podsumowanie najważniejszych z ujawnionych dotąd informacji możecie z kolei rzucić okiem poniżej.

Kiedy premiera Dying Light 2 Stay Human?

Gra Dying Light 2 Stay Human uzyskała już status gold, nie zanosi się zatem na kolejne opóźnienia premiery. Zaplanowano ją na 4 lutego 2022 roku, a więc zabawę można będzie rozpocząć za niespełna miesiąc. Gra zmierza na PC, konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch (wersja dostępna w chmurze).

Źródło: Dying Light, NVIDIA GeForce