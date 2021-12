Techland zaczyna częściej przypominać o Dying Light 2 Stay Human. Jednocześnie pokazuje nam coraz bardziej smakowite kąski.

15 minut z Dying Light 2 Stay Human

Na zwiastunach niemal każda gra wygląda obiecująco, bo taka już rola tego typu materiałów wideo. Zdecydowanie więcej mówią nam fragmenty rozgrywki i tym razem właśnie na to mamy okazję rzucić okiem. W ramach kolejnego odcinka serii Dying 2 Know rodzimy producent nie tylko trochę poopowiadał, ale też pokazał 15-minutowy gameplay.

Prezentuje on misję A Place To Call Home skupiającą się wokół elektryczności, a w zasadzie wokół prób jej przywrócenia. W zniszczonym świecie to spore wyzwanie. Tym bardziej, że trzeba też uważać na zombie i innych ocalałych, bo nie wszyscy są przyjaźnie nastawieni do głównego bohatera.

Potwierdzają się tu zresztą wcześniejsze zapowiedzi, iż będzie on mógł wspierać swoimi działaniami wybrane obozy. I nie pozostanie to bez dalszych konsekwencji. Parkour nadal powinien być niezwykle istotny w kwestii przemieszczania się, tutaj pokazana została też duża przydatność lotni. Teoretycznie wygląda to na spore ułatwienie, ale trzeba pamiętać, że względem pierwszej odsłony świat oddany do dyspozycji gracza będzie zdecydowanie, bo czterokrotnie większy.

Dying Light 2 Stay Human - gameplay z A Place To Call Home

W Dying Light 2 Stay Human zagramy za kilka tygodni

Podoba się? Lepiej, aby odpowiedź była twierdząca. Dying Light 2 Stay Human nie przejdzie już bowiem większych zmian, grę czekają jedynie delikatne szlify. Ostatnio twórcy ogłosili, że zakończyli główne prace i pochwali się osiągnięciem statusu gold. To z kolei w zdecydowanej większości przypadków gwarantuje premierę w deklarowanym terminie.

Tutaj to wyjątkowo istotne, bo wokół Dying Light 2 Stay Human zawirowań było naprawdę wiele. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że już się zakończyły i 4 lutego 2022 roku można będzie rozpocząć zabawę. Na czym? Na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch.

Źródło: Dying Light