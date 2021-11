Trzeba przyznać, że długo się na to nie zapowiadało, ale w końcu nad Dying Light 2 zaświeciło słońce. Techland ogłosił zakończenie prac nad swoją nową grą.

Dying Light 2 Stay Human w złocie

Najważniejsi przedstawiciele tego polskiego studia, w tym Tymon Smektała, ogłosili, iż Dying Light 2 Stay Human uzyskał złoty status. Oznacza to, że udało się zakończyć główne prace i można rozpocząć produkcję płyt. No bo w przypadku tak dużej produkcji poza wydaniem cyfrowym pojawi się też pudełkowe. Tego typu komunikat pozwala twierdzić, że do opóźnienia (w tym przypadku kolejnego) premiery już nie dojdzie.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani tym faktem i wreszcie możemy poczuć, że to się dzieje naprawdę! Po latach ciężkiej pracy z dumą czekamy na premierę Dying Light 2 Stay Human. Dla nas to kluczowy moment. Gra jest gotowa do produkcji, ale nie zwalniamy tempa. Fakt, że gra jest skończona i osiągnęliśmy złoty status na dwa miesiące przed premierą to świetny znak, ale nie oznacza on, że nasza praca dobiegła końca. Wciąż jest jeszcze kilka udoskonaleń i poprawek do wprowadzenia, a także chcemy zaimplementować uwagi od naszej społeczności. Jednak to co mamy na ten moment jest solidne i gotowe. Jestem niezmiernie dumny z całego zespołu!” - Tymon Smektała, główny projektant gry

Było gorąco w negatywnym kontekście, ale ma być dobrze

Niektórzy pewnie pamiętają, iż zapowiedź Dying Light 2 miała miejsce w czerwcu 2018 roku. Nic nie wskazywało wtedy na to, co wydarzy się w następnych miesiącach i latach. Po kilku informacjach po wspomnianej zapowiedzi nastała pora niepokojących doniesień na temat przebiegu prac, postępów, a także o odejściach istotnych członków ekipy. Tak naprawdę producent zaczął uspokajać graczy dopiero na początku tego roku. Najważniejsze, że faktycznie ugasił pożar.

O tym, jak gra prezentuje się na ten moment można będzie przekonać się już za chwilę. 2 grudnia pojawi się bowiem 5. odcinek serii Dying 2 Know, w którym zaprezentowany zostanie nowy, 15-minutowy gameplay.

Kiedy premiera Dying Light 2 Stay Human?

Omawiając grę w tym kontekście nie wypada nie przypomnieć o najważniejszym. Kiedy dokładnie można będzie rozpocząć zabawę? Premiera Dying Light 2 Stay Human odbędzie się 4 lutego 2022 roku. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch. Lista platform, docelowych jest zatem całkiem długa.

Źródło: Techland