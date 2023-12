Ukradli kable z turbiny wiatrowej. Grozi im długa odsiadka

Urządzenia stosowane w energetyce sporo kosztują. Nie chodzi nawet o same jednostki wytwórcze, takie jak turbiny wiatrowe czy panele fotowoltaiczne. Dużą wartością cechują się także kable i przewody. Potrafią skusić złodziei, co miało miejsce w Kędzierzynie-Koźlu.

W połowie września policja w Kędzierzynie-Koźlu otrzymała zgłoszenie o włamaniu do turbiny wiatrowej. Po blisko trzech miesiącach udało się zatrzymać mężczyzn podejrzanych o dokonanie tego czynu. Mieszkańcy województwa śląskiego mieli ukraść z turbiny kable. Ich występek wiązał się z wyrządzeniem strat o wartości 32 tys. zł.

Wiosną 2023 r. do mediów dotarły informacje o pladze kradzieży na farmach fotowoltaicznych w Niemczech. Elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne są kuszącymi obiektami dla złodziei. Są one bowiem często oddalone od zabudowań mieszkalnych, a z racji tego, że są to obiekty niemałe, złodzieje wcale nie rzucają się w oczy podczas swoich działań. Może to wiązać się ze sporymi stratami.

W przypadku kradzieży, do której doszło w Kędzierzynie-Koźlu, właściciel elektrowni wiatrowej oszacował straty na 32 tys. zł. To drobna kwota w porównaniu do kosztu budowy turbiny wiatrowej. Ta może kosztować ponad 1 mln euro za 1 MW mocy.

W trakcie śledztwa ustalono, że za kradzież w Kędzierzynie-Koźlu odpowiada trzech mężczyzn. Sprawcy w wieku 28 i 34 lat mogą trafić do więzienia na dziesięć lat. Najmłodszy z nich, 27-latek, musi liczyć się z wyższą karą. Będzie bowiem odpowiadać przed sądem w warunkach recydywy.

Uwaga na sprzęty przydomowe

Kradzież kabli z turbiny wiatrowej czy wywożenie paneli z farm fotowoltaicznych to nie jedyne możliwości złodziei. Istnieje ryzyko, że złodzieje ukradną pompę ciepła czy falownik od instalacji fotowoltaicznej od osoby prywatnej. Jeśli przestępcy będą obserwować dom i będą mieć pewność, że nikogo w nim nie będzie, mogą dokonać kradzieży.

Trudno wskazać najskuteczniejsze sposoby na ochronę przed kradzieżą drogich urządzeń grzewczych czy wytwórczych. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie śrub antykradzieżowych, które mają nietypowy kształt, w związku z czym do ich odkręcenia potrzeba specjalnych narzędzi. Na potrzeby montażu falownika na zewnętrznej konstrukcji można wykorzystać nakrętki zrywalne, których nie da się odkręcić.

Tego typu sposoby mogą zniechęcić złodziei-amatorów, lecz w przypadku dobrze przygotowanej akcji mogą okazać się nieskuteczne. W takim przypadku najskuteczniejszą obroną może być ubezpieczenie. To jednak może być kosztowne.