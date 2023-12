Małe reaktory modułowe. Na czym polega ta technologia?

SMR, czyli małe reaktory modułowe, to jeden z głośniejszych tematów w wizji rozwoju polskiej energetyki. Interesują się nimi państwowe spółki takie jak KGHM i Orlen. Na czym polega to rozwiązanie i czy sprawdzi się w Polsce?

Małe reaktory modułowe, znane też jako SMR, mają w przyszłości odegrać istotną rolę w polskiej energetyce. Za ich rozwój mają odpowiadać państwowe spółki, takie jak KGHM czy Orlen. Jak podała Polska Agencja Prasowa, Minister Klimatu i Środowiska wydał sześć decyzji zasadniczych, dotyczących budowy sześciu reaktorów SMR w technologii BWRX-30 dla spółek Orlen Synthos Green Energy.

Decyzje dotyczą sześciu lokalizacji: Włocławek, Stawy Monowskie, Stalowa Wola, Ostrołęka, Nowa Huta i Dąbrowa Górnicza. Wydana przez ministerstwo decyzja zasadnicza stanowi potwierdzenie, że inwestycja w obiekt energetyki jądrowej jest zgodny z interesem publicznym.

Reaktory SMR – szansa na rozwój energetyki jądrowej w Polsce

Jak czytamy na stronie internetowej Orlenu, koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej w elektrowni bazującej na SMR ma być ponad dwukrotnie niższy, niż ma to miejsce w przypadku elektrowni węglowych. Dodatkowo pojedynczy reaktor modułowy o mocy ok. 300 MWe może zapobiec emisji od 0,3 do 2 mln ton CO2 rocznie, w zależności od tego, jakie paliwo zastąpi.

Technologia, którą Orlen chce wdrożyć w Polsce, nie jest jeszcze stosowana na świecie. Polska spółka zainteresowana jest reaktorami BWRX-300. Pierwszy taki reaktor ma zostać uruchomiony w Kanadzie w 2028 r. w elektrowni jądrowej Darlington, oddalonej o 50 km od Toronto.

SMR a bezpieczeństwo

Jak czytamy w ogólnym opisie instalacji z reaktorem BWRX-300, przygotowanym przez Hitachi, urządzenie to jest małym reaktorem modułowym chłodzonym wodą z cyrkulacją naturalną, który wykorzystuje proste systemy bezpieczeństwa oparte o zjawiska naturalne. Przewidywane zastosowania obejmują generowanie energii elektrycznej, produkcję wodoru, ciepłownictwo zawodowe oraz produkcję innego ciepła technologicznego.

Jak deklaruje Hitachi, dzięki swojej konstrukcji reaktor BWRX-300 ma gwarantować optymalizację kosztów budowy, eksploatacji, remontów, obsługi i likwidacji. Wszystko to ma być osiągane przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Reaktory SMR umieszcza się 30 m pod ziemią w szczelnym zbiorniku z wodą, która ma za zadanie chłodzenie go. Przekłada się to na niewielką strefę planowania awaryjnego, która wynosi 500 m od granicy obiektu. Sama elektrownia bazująca na SMR będzie niewielka – mieści się ona na terenie o wymiarach 260 na 332 m.

Jak deklaruje Orlen, jeden blok o mocy 300 MW ma zaspokajać potrzeby ok. 300-350 tys. gospodarstw domowych. Sprawia to, że pojedyncze reaktory mogą w znacznym stopniu wpływać na sytuację energetyczną danego obszaru kraju, stanowiąc przy tym dobre uzupełnienie dla działających tam odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe czy instalacje fotowoltaiczne.