Jeśli regularnie (lub rzadziej) robisz zakupy w Biedronce, z pewnością korzystasz z programu lojalnościowego popularnego dyskontu. Karta Moja Biedronka daje korzyści podczas zakupów, ale mało kto wie, że można się nią wirtualnie dzielić ze znajomymi.

Dziś fizyczne karty programów lojalnościowych są wypierane przez dedykowane aplikacje sklepów i usług. Nic w tym dziwnego – szczególnie biorąc pod uwagę troskę o środowisko, ale też wygodę. Telefon zawsze jest pod ręką i pozwoli na swoim dysku magazynować niezliczoną ilość wirtualnych kart.

Nie inaczej jest w przypadku aplikacji Biedronka, w której zapisana jest twoja karta lojalnościowa do skanowania podczas zakupów. Dyskont oferuje też w niej funkcję, o której istnieniu być może nie zdajesz sobie sprawy. Otóż przy użyciu kilku przycisków możesz zaprosić do korzystania z twojej karty Moja Biedronka dodatkowych użytkowników. Jak to zrobić i jakie są ograniczenia?

Zapraszanie gości do twojego programu Moja Biedronka

Jeśli korzystasz z aplikacji dyskontu Biedronka, możesz współdzielić kartę lojalnościową z dodatkowymi dwoma osobami. Aby zaprosić je do programu, wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków.

Instrukcja dzielenia się kartą Moja Biedronka w aplikacji na iOS (Źródło: benchmark.pl | Norbert Garbarek)

Wybierz opcję “Więcej” oznaczoną ikoną trzech kropek, która przeniesie cię do dodatkowych opcji w oprogramowaniu. W tym miejscu wybierz “Profil” znajdujący się na samej górze listy, a następnie zakładkę “Wspólne Konto Moja Biedronka”. W tym miejscu pojawi się możliwość zaproszenia maksymalnie dwóch osób do dzielenia się korzyściami programu lojalnościowego Moja Biedronka.

Zapraszanie dodatkowych użytkowników odbywa się poprzez podanie ich numerów telefonów. Odbiorcy otrzymają wiadomość z propozycją i zostaną poinstruowani, jak korzystać z aplikacji. Nie jest to proces skomplikowany i ogranicza się głównie do zainstalowania aplikacji i zalogowania na swoje konto.

Jakie korzyści daje wspólne konto Moja Biedronka?

W istocie – wszystkie, które obejmują program Moja Biedronka. Regulamin ma jednak pewne ograniczenie. Dotyczy ono ofert limitowanych, tzn. takich, które można wykorzystać np. raz w ramach jednego konta (m.in. oferty 12 + 12 produktów gratis). W takiej sytuacji raz wykorzystana promocja przysługuje tylko jednemu użytkownikowi wspólnego konta, a u pozostałych nie zadziała.

W przypadku wszelkich innych promocji, które w żaden sposób nie są ograniczane przez dyskont i wymagają wyłącznie posiadania karty Moja Biedronka, wspólne konto jest całkowicie funkcjonalne.