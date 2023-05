Markus ze sklepu IKEA to bardzo popularny fotel w Polsce. Okazuje się jednak, że może być źródłem awarii komputera. Gdzie leży problem?

Kiedy myślisz o potencjalnych źródłach awarii komputera, raczej skupiasz się na jego podzespołach – procesorze, pamięci czy dysku, ewentualnie na peryferiach, takich jak klawiatura czy monitor, albo też na oprogramowaniu (na czele ze sterownikami). Fotel, na którym siedzisz przy biurku, na pewno nie jest pierwszym potencjalnym winowajcą, którego typujesz. Niemiecki programista też tak nie typował, a jednak to fotel właśnie odpowiadał za sporadyczne gaśnięcie ekranu na jego stanowisku.

Fotel Markus z IKEA może psuć komputery

Może był to jeden z tych wypasionych, świecących foteli gamingowych, które trzeba podłączyć do źródła zasilania? Nic z tych rzeczy. Problemem okazał się najzwyklejszy (i, skądinąd, bardzo popularny w Polsce) Markus z oferty sklepu IKEA. Wydawało się to mało prawdopodobne, bo fotel nawet nie dotykał biurka, a co dopiero samego komputera. Feliksa Häckera na słuszny (jak się okazało) trop skierował jednak zauważony fakt, że do gaśnięcia dochodziło tylko wtedy, gdy akurat siadał lub wstawał.

Jak podaje Tom's Hardware, wymiana fotela na inny zaowocowała rozwiązaniem problemu. Zastanawiasz się pewnie, o co tu może chodzić. Ano okazuje się, że z jakiegoś powodu Markus powoduje bardzo silne wyładowania elektrostatyczne. Nie wiadomo jeszcze, czy chodzi o materiał obicia czy na przykład o mechanizm podnośnika, a może o kombinację tych czynników. Na forach jednak można znaleźć kilka innych, podobnych zgłoszeń, co pokazuje, że faktycznie problem występuje. Niektórzy oskarżali wręcz fotel o doprowadzanie do awarii kart graficznych i dysków twardych.

Co robić, jak żyć?

IKEA na stronie produktu o problemach nie wspomina, a znajduje się on wśród bestsellerów. Jeśli ty też zdecydowałeś się na jego zakup i zauważasz problemy z działaniem swojego komputera, to możesz temu zaradzić. Nie musisz wymieniać fotela na nowy – nie po to przecież kupuje się mebel za 699 złotych z 10-letnią gwarancją. Wystarczy go… uziemić.

Źródło: Tom’s Hardware