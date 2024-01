Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na Internet w PIT w 2024 r. Kogo obejmuje takie udogodnienie i jak z tego skorzystać? Kwota odliczenia może przekraczać nawet 1500 zł.

Wspaniałe to są czasy. PIT możemy rozliczyć przez Internet za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT, a skoro o Internecie mowa, to warto wiedzieć, kto i w jaki sposób może ubiegać się o ulgę na Internet i ile piniędzy można dostać.

Ulga na Internet 2024 - co potrzeba?

Ulga na Internet jest dostępna dla osób, które rozliczają się przez formularz PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Należy dodać załącznik PIT/O. Co więcej, takie osoby muszą poświadczyć dokumentami swoje wydatki wynikające z zakupu dostępu do Internetu. Takie dokumenty muszą zawierać następujące informacje:

dane odbiorcy usługi (podatnika);

dane sprzedawcy (dostawca internetu);

rodzaj usługi;

oraz cenę usługi.

Odliczeniu nie podlegają wszelkie wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową, czy serwisowaniem. Nie wlicza się również opłata aktywacyjna za możliwość korzystania z Internetu.

By skorzystać z ulgi na Internet, trzeba spełnić warunki

Oficjalna strona podatki.gov.pl nie pozostawia złudzeń. Czytamy, że “Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje Ci, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za 2022 rok. Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.” Co to oznacza?

To istotna informacja, bowiem z ulgi na Internet można skorzystać tylko dwukrotnie i to w przypadku, kiedy ulga na internet jest odliczana w dwóch następujących po sobie latach. A więc jeśli odliczyliśmy ulgę np. w 2020 r., to w 2024 r. tego już niestety nie uczynimy.

Ile pienędzy można dostać?

Spełniając te warunki, wraz z dokumentami, możemy skorzystać z ulgi podatkowej na Internet wynoszącej 760 zł. Kwota może być większa. W przypadku małżonków ulga na Internet w 2024 r. wynosi 1520 zł.