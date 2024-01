Kto ma najszybszy internet w Polsce? Najnowszy ranking

Jak kształtowała się prędkość Internetu w Polsce w 2023 r.? Z odpowiedzią przychodzi najnowszy ranking przygotowany przez SpeedTest. Kto wobec tego ma najszybszy Internet w Polsce?

SpeedTest prezentuje ranking na temat szybkości Internetu w Polsce w oparciu o 43 mln testów wykonanych na tejże platformie. Niezwykle cenna wiedza może okazać się przydatna, jeśli zastanawiamy się, jaki internet do gier będzie najlepszy lub jaki internet do Netflixa zagwarantuje płynny i szybki transfer danych.

Najszybszy Internet domowy w Polsce – ranking 2023

Na pierwszym miejscu po raz kolejny plasuje się T-Mobile Stacjonarny. Średnia prędkość pobierania danych na poziomie 240,3 Mb/s, prędkość wysyłania danych 113,5 Mb/s, ping 15 ms. Dane są odzwierciedleniem 0,72 mln testów.

Na drugim miejscu w 2023 jest INEA. Operator może pochwalić się prędkością pobierania danych rzędu 228,2 Mb/s, prędkością wysyłania danych 212 Mb/s oraz pingiem o wartości 10 ms (0,97 mln testów).

Podium zamyka Play Stacjonarny (dane liczone łącznie z UPC) z wynikami 221,2 Mb/s pobierania danych, 45,5 Mb/s wysyłania danych i pingiem 17 ms (2,75 mln testów).

Tuż za podium melduje się Vectra: prędkość pobierania danych 215 Mb/s, prędkość wysyłania danych 46,4 Mb/s i ping 17 ms (2,06 mln testów).

Jeśli chodzi o wzrost prędkości pobierania danych, to największymi przyrostami może pochwalić się Netia (z 128 do 162 Mb/s), Orange (z 149 do 187 Mb/s) oraz Vectra (z 176 do 215 Mb/s).

Najszybszy Internet mobilny w Polsce – ranking 2023

Internet mobilny w Polsce przyspiesza każdego roku. W ostatnich czterech latach stale wzrasta prędkość pobierania danych (do 45 Mb/s), wzrasta prędkość wysyłania (do 12 Mb/s), a ping spadł do 31 ms. Jednakże dynamika tych wzrostów jest coraz mniejsza z roku na roku. W 2021 r. szybkość pobierania danych wzrosła o 42 proc. względem 2020 r. Kolejne lata to przyrost w okolicach 10 proc., a w 2023 to wzrost tylko o 8 proc.

Trzeba odnotować fakt, że w marcu 2023 r. Plus aktywował usługę 5G, co przekłada się na pierwsze miejsce w rankingu na najszybszy Internet mobilny w Polsce 2023. Średnia prędkość pobierania w przypadku operatora Plus to 49,3 Mb/s, prędkość wysyłania to 10,9 Mb/s, a ping 37 ms (0,79 mln testów).

Na drugim miejscu “zdetronizowane” T-Mobile z następującymi wynikami: prędkość pobierania 46,1 Mb/s, wysyłanie 12,4 Mb/s, ping 28 ms (0,74 mln testów).

Na najniższym stopniu podium znajduje się Play. Operator w 2023 mógł pochwalić się prędkością pobierania danych rzędu 44 Mb/s, prędkością wysyłania 13,3 Mb/s i pingiem 30 ms (liczba testów 1,17 mln).

Czwarte miejsce w rankingu na najszybszy Internet mobilny w Polsce 2023 należy do Orange. Spójrzmy na liczby: prędkość pobierania 43,5 Mb/s, prędkość wysyłania 11,8 Mb/s i ping 28 ms (liczba testów 0,79 mln).

Najszybszy Internet światłowodowy FTTH w Polsce – ranking 2023

W tej kategorii wygrywa Orange i to trzeci rok z rzędu. 268,3 Mb/s - tyle wynosi średnia prędkość pobierania tego operatora w 2023. Wysyłanie danych to wynik 83,4 Mb/s, zaś ping wynosił 10 ms (liczba testów 2,82 mln).

Miejsce drugie to INEA z uśrednioną prędkością pobierania danych 251,5 Mb/s, prędkością wysyłania 246,9 Mb/s i pingiem 10 ms (liczba testów 0,69 mln).

T-Mobile Stacjonarny zamyka podium: prędkość pobierania 240,3 Mb/s, prędkość wysyłania 113,5 Mb/s, ping 15 ms (liczba testów 0,72 mln).

Tuż za podium melduje się Netia z następującymi wynikami: prędkość pobierania 234,1 Mb/s, prędkość wysyłania 104,3 Mb/s, ping 14 ms (liczba testów 0,61 mln).

Najszybszy Internet 5G w Polsce – ranking 2023

Jeśli chodzi o 5G, to po raz kolejny liderem jest Plus. Średnia prędkość pobierania danych u tego operatora wynosi 134,6 Mb/s, prędkość wysyłania 19 Mb/s, a ping 31 ms (liczba testów 108 tys.).

Drugie miejsce należy do Play: prędkość pobierania 72,2 Mb/s, prędkość wysyłania 27,7 Mb/s, ping 26 ms (liczba testów 83 tys.).

Najniższy stopień podium należy do Orange. Tak prezentują się liczby: średnia prędkość pobieranie danych 69,1 Mb/s, wysyłanie danych 27,0 Mb/s, ping 26 ms (liczba testów 42 tys.).

T-Mobile zajmuje czwarte miejsce w rankingu na najszybszy Internet 5G w Polsce. Średnia prędkość pobierania u tego operatora w 2023 to 65,0 Mb/s, prędkość wysyłania 24,5 Mb/s zaś ping to 27 ms (liczba testów 73 tys.).

Źródło: SpeedTest