Atlantic Aviation daje powierzchnię, a Archer - technologię. Wspólnie obsłużą latające taksówki elektryczne.

Wyobraź sobie możliwość podróżowania powietrznymi taksówkami, które do tego potrafią startować i lądować pionowo. To niezły sposób na ominięcie korków i szybkie dotarcie do celu, prawda? Okazuje się, że to wcale nie musi być wizją odległej przyszłości. Archer, czyli producent taksówek powietrznych eVTOL, opracował właśnie plan, jak ładować te nietypowe pojazdy.

Elektryczne, latające taksówki eVTOL

Myśląc o nowoczesnych sposobach komunikacji możemy wpaść na pomysł latających taksówek. Nie będziemy jednak zbyt innowacyjni. Firma Archer nie tylko już ma je w planach, ale też pracuje nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami.

Mowa o sposobie ładowania elektrycznych taksówek powietrznych eVTOL. Miejsca, w których ma to być możliwe, mają się znaleźć na lotniskach. Takich stacji ładowania będzie wiele, na co wskazuje umowa zawarta między Archer a Atlantic Aviation. Producent latających taksówek skorzysta z lotnisk, których operatorem jest druga ze stron umowy. Te znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Ładowarki eVTOL na lotniskach Atlancic Aviation

Odpowiednia infrastruktura pojawi się początkowo na kilku lotniskach obsługiwanych przez Atlancit Aviation. Pozwoli nie tylko na napełnienie baterii w taksówkach powietrznych Archer eVTOL. Inwestycja zakłada też ładowarki o bardziej tradycyjnym przeznaczeniu - dla samochodów elektrycznych.

Samoloty elektryczne, które wystartują i wylądują pionowo, pojawią się początkowo w kilku miastach w USA. Mowa o Nowym Jorku, Miami, San Francisco i Los Angeles. Tam też trafią ładowarki do naziemnych i powietrznych pojazdów elektrycznych.

Latające taksówki już w przyszłym roku?

Archer nie jest jedyną firmą, która chce wejść na rynek powietrznych taksówek eVTOL. Ich konkurencja, czyli m.in. Volocopter i Joby (w ich latające pojazdy elektryczne zainwestoała Toyota), również zainwestowała już w nowatorski biznes wiele milionów. Firmy chcą uzyskać wymaganą certyfikację i rozpocząć świadczenie usług już w 2025 roku. Latające taksówki Archer Midnight miałyby wtedy operować właśnie z wspomnianych już lotnisk Atlantic Aviation.