Hummer znany jest z produkcji wielkich i masywnych samochodów. Spalinowe modele kojarzymy z topornymi stodołami na kołach, a jak będzie w przypadku elektrycznego Hummera EV Edition 1? Okazuje się, że podobnie - głównie za sprawą potężnej baterii i równie potężnego jej zużycia.

Hummer EV - zużycie baterii robi wrażenie

Do informacji dotyczących pojemności baterii i zużycia energii nowego Hummera EV Edition 1 dotarł serwis Car & Driver. Dane powinny w dużym stopniu polegać na prawdzie z uwagi na fakt, że zostały przygotowane przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA).

Jak Wam się podoba z przodu? Fajnie, że zachowano klasyczne kształty Hummera?

Jak wynika z danych, 4-tonowy elektryczny pickup posiada baterię o wadze bagatela 1,3 tony! To niemal tyle samo, co większość kompaktowych samochodów.

Bateria w elektrycznym Hummerze EV waży 1,3 tony - tyle, co VW Golf lub Ford Fiesta.

To jednak nie powinno bardzo zaskakiwać. Hummer zawsze produkował auta, którym do zgrabnych i lekkich było dość daleko (klasyczny Hummer H1 waży ok. 3,5 tony).

Ze zdjętym dachem Hummer EV sprawdzi się nawet na letnie przejażdżki po mieście

Na największą uwagę zasługuje jednak zużycie energii. Cały ten potężny akumulator ma całkowitą pojemność ok. 250 kWh, z czego użyteczne będzie 212,7 kWh.

Zużycie ponad 40 kWh/100 km to dwukrotnie więcej, niż zużywają elektryki o normalnych gabarytach.

Na jaki dystans wystarczy prądu w Hummerze EV? W cyklu mieszanym i sprzyjających warunkach ok. 530 km. Wynika z tego, że “spalanie” na 100 km wyniesie ponad 40 kWh. Według mnie - w aucie tych gabarytów tak duże zużycie energii jest całkowicie zrozumiałe.

Natomiast odnośnie zasięgu - trzeba przyznać, że nie należy do wybitnie dużych. W czasach, kiedy każdy producent walczy o dodatkowy kilometr na pełnym naładowaniu, 530 km wygląda dość mizernie. Ale przecież to pickup - a więc samochód, którego raczej nie wykorzystuje się do długich tras, a krótszych przejazdów z ładunkiem. W tej sytuacji ponad pół tysiąca kilometrów nie wygląda najgorzej. Też tak sądzicie?

Mocy temu potworowi nie zabraknie

Trudno moc nowego elektryka Hummera porównywać do spalinowych poprzedników. Dla zobrazowania jednak: w starszym modelu H1 największą jednostką był diesel V8 o mocy 300 KM. W kolejnej generacji (H2) było to już 393 KM.

Nowy Hummer EV może pochwalić się silnikiem o mocy 983 KM (i nieoficjalnym momentem obrotowym 11500 Nm).

Gdyby nie emblemat EV na klapie - nie pomyślałbym, że to elektryk

Niemal 1000 KM w ważącym ponad 4 tony pickupie jest w stanie rozpędzić go do 100 km/h w równe 3 sekundy (tryb Watts to Freedom - WTF).

Cóż… Tesla Cybertruck ma poważnego konkurenta. Choć Hummer nie wygląda tak futurystycznie, jak ciężarówka Elona Muska - to trzeba przyznać, że może narobić sporo zamieszania na rynku.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Hummerze EV. Ma szansę usunąć z rynku w USA klasyczne, wielkie diesle?

Źródło: insideevs.com, zdjęcia: motortrend.com