Wygląda na to, że twórcy Wo Long: Fallen Dynasty są pewni swego. Chociaż do premiery jeszcze chwila, postanowili pozwolić graczom na dokładne sprawdzenie rozgrywki.

Wo Long: Fallen Dynasty do sprawdzenia w wersji demo

Spore grono graczy zalicza Wo Long: Fallen Dynasty do najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku. Wiele razy przekonywaliśmy się jednak, że nadzieje nie zawsze są później spełniane. W tym przypadku ryzyko rozczarowania można jednak zauważalnie zminimalizować. KOEI TECMO Europe oraz studio Team NINJA wbrew panującym obecnie w branży trendom pozwalają sprawdzić nadchodzącą grę przed premierą.

Co więcej, robią to nie pierwszy raz. Tym razem zapowiedziano ostateczną wersję demonstracyjną, która będzie dostępna na wszystkich platformach docelowych tej produkcji, czyli PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One. Od kiedy? Od 24 lutego od godziny 9:00 do 27 marca do godziny 8:59.

Będzie to najbardziej dopakowane demo ze wszystkich, ma zawierać dwa wczesne etapy gry, Rozdział 1: Village of Calamity oraz Rozdział 2: Two Chivalrous Heroes, a także sieciowy tryb wieloosobowy. To wystarczająca zawartość do bliższego przyjrzenia się alternatywnej wersji Epoki Trzech Królestw oraz samej rozgrywce, która ma cechować się wysokim poziomem trudności. I komu jak komu, ale twórcom serii NioH można dawać wiarę, że faktycznie trzeba będzie się trochę namęczyć walcząc z kolejnymi bossami.

Kiedy premiera Wo Long: Fallen Dynasty?

Jeśli rozgrywka w Wo Long: Fallen Dynasty przypadnie Wam do gustu, to są dwie dobre wiadomości. Osiągnięte w wersji demo postępy można będzie zachować i przenieść do pełnej wersji gry. A ta pojawi się już wkrótce, premierę zaplanowano na 3 marca.

Wydawca zapowiedział przy okazji, że kupujący Wo Long: Fallen Dynasty (zarówno wersję fizyczną jak i cyfrową) do 16 marca otrzymają bonus w postaci Zbroi Baihu. Decydujący się na przedsprzedaż poza nią dostaną też Zbroję Zhuque.

Źródło: Team NINJA