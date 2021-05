Dyski SSD pod PCI-Express 4.0 cieszą się coraz większą popularnością, więc producenci chętniej wydają takie konstrukcje. Ostatnio firma WD przygotowała nową wersję modelu WD Black SN750 NVMe SSD.

Pierwsza wersja WD Black SN750 NVMe SSD pojawiła się w 2019 roku i spotkała się z dobrymi ocenami recenzentów. Teraz producent przygotował ulepszoną wersję dysku, która wykorzystuje potencjał najnowszych procesorów Intel i AMD.

WD Black SN750 SE NVMe SSD - podstawowe dyski pod PCIe 4.0

Modele WD Black SN750 SE NVMe SSD występują w trzech wersjach pojemnościowych: 250 GB, 500 GB i 1 TB. Nośniki sprawdzą się zarówno w komputerach stacjonarnych, jak i laptopach (nie zastosowano tutaj dodatkowego radiatora).

W odróżnieniu od pierwszej wersji, nośniki korzystają z interfejsu PCIe 4.0 x4 (zapewniając jednocześnie wsteczną kompatybilność z PCIe 3.0 x4) oraz 4-kanałowego kontrolera pamięci bez pamięci DRAM. Nie powinniśmy jednak oczekiwać topowych osiągów – transfery sekwencyjne dochodzą do 3600 MB/s przy odczycie i 2830 MB/s przy zapisie (i to dla najpojemniejszej wersji). To zdecydowanie słabsze wyniki od topowych modeli WD Black SN850 NVMe SSD.

Producent chwali się, że udało mu się zmniejszyć pobór energii elektrycznej o 30% względem zwykłych modeli SN750, co powinni docenić użytkownicy laptopów – te będą mogły dłużej pracować na baterii. Dodatkowym atutem jest oprogramowanie WD Black Dashboard, które pozwala monitorować parametry i stan dysku.

Specyfikacja dysków WD Black SN750 SE NVMe SSD

Model WD Black SN750 SE NVMe SSD 250 GB WD Black SN750 SE NVMe SSD 500 GB WD Black SN750 SE NVMe SSD 1 TB Pojemność 250 GB 500 GB 1 TB Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Transfery 3200/1000 MB/s 3600/2000 MB/s 3600/2830 MB/s TBW 200 TB 300 TB 600 GB Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat

Ceny dysków WD Black SN750 SE NVMe SSD

Dyski WD Black SN750 SE NVMe SSD póki co są dostępne w przedsprzedaży – sugerowane ceny wynoszą odpowiednio 290 złotych (250 GB), 455 złotych (500 GB) i 882 złotych (1 TB). Producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji ograniczonej limitem zapisu danych (TBW). Tradycyjna sprzedaż ma ruszyć latem.

Co myślicie o nowej ofercie Western Digital? Znajdą się chętni?

Źródło: Western Digital