Kryptowaluta Chia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, więc klienci poszukują odpowiednich dysków SSD. Firma Team Group postanowiła wykorzystać tę sytuację i wydała nośniki T-Create Expert – to sprzęt, który idealnie sprawdzi się właśnie w koparkach kryptowalut.

Chia to nowa kryptowaluta, której działanie opiera się o dysk komputera – im większa pojemność, tym większe zarobki (przy czym „kopanie” generuje ponadprzeciętną liczbę cykli zapisu/odczytu danych). Z tego też powodu wskazane jest zastosowanie możliwie najbardziej pojemnego i wytrzymałego nośnika.

Dyski SSD do koparki kryptowalut

Firma Team Group wprowadził do oferty nośniki T-Create Expert SATA SSD i T-Create Expert PCIe SSD. Co prawda producent nie wspomina, że to modele zaprojektowane typowo koparek kryptowalut (posługuje się jedynie określeniem, że to dyski przemysłowe), ale specyfikacja nie pozostawia złudzeń.

Modele T-Create Expert SATA SSD korzystają z interfejsu SATA 6 Gb/s, więc ich transfery sięgają tylko 560/520 MB/s. Głównym atutem jest jednak wytrzymałość – dla wersji o pojemności 1 TB współczynnik TBW oszacowano na 5000 TB, a dla wersji o pojemności 2 TB jest to aż 10 000 TB. Producent udziela na nie aż 12 lat gwarancji (!).

Nośniki T-Create Expert PCIe SSD oferują lepsze parametry – do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs PCIe 3.0 x4, a maksymalne transfery mają sięgać 3400 MB/s przy odczycie i 3000 MB/s. Parametr TBW to odpowiednio 6000 TB dla wariantu o pojemności 1 TB i 12 000 TB dla wariantu o pojemności 2 TB. Gwarancja też wynosi 12 lat.

Producent nie ujawnił szczegółów na temat zastosowanej konstrukcji i tego jak udało mu się uzyskać taką wytrzymałość (parametr TBW jest blisko 10-krotnie wyższy względem konsumenckich konstrukcji). Nie ujawniono też cen nośników, ale możemy być pewni, że „koparkowe” SSD będą droższe względem standardowych modeli.

Ciekawe czy inni producenci pójdą w ślady firmy Team Group i też wydadzą SSD do koparek. Wiemy, że niektórzy sprzeciwiają się wykorzystywaniu zwykłych modeli do takich celów i grożą unieważnieniem gwarancji.

