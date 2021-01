Lepiej jak jest weekend. Bo w weekend gry i urządzenia gamingowe są tańsze niż w tygodniu. Przynajmniej w ten weekend i przynajmniej w RTV Euro AGD.

Lepiej jak jest weekend, bo gamingowy sprzęt kosztuje mniej niż normalnie

Tylko w ten weekend – a konkretnie do poniedziałku (do godziny 23.45) możesz kupić gamingowe podzespoły i peryferia, ale też same gry za zdecydowanie mniejsze pieniądze. W sklepie RTV Euro AGD trwa bowiem kolejna edycja promocji Lepiej jak jest weekend. Czy warto się nią zainteresować? Postanowiliśmy się przyjrzeć ofertom i porównać ceny – okazuje się, że nie brakuje ofert zasługujących na uwagę.

Procesor, klawiatura i monitor – sprawdź oferty RTV Euro AGD

Jakiś przykład? Oczywiście – weźmy choćby procesor Intel Core i5-9500F z sześcioma rdzeniami o taktowaniu od 3 do 4,4 GHz. To potężna jednostka, która pozwoli ci cieszyć się płynną rozgrywką praktycznie w każdej, nawet najnowszej produkcji. I potwierdza się hasło, że lepiej jak jest weekend, bo do poniedziałku możesz kupić ten model za 719 złotych, co jest jak najbardziej atrakcyjną ceną.

Przecenione zostały również peryferia. Wśród nich szczególnie wyróżniają się te dwa urządzenia. Pierwszym z nich jest klawiatura Razer BlackWidow V3 Pro – jedna z najlepiej wyposażonych na rynku. Możesz z niej korzystać bezprzewodowo lub przewodowo – w obu przypadkach ciesząc się brakiem jakichkolwiek opóźnień. Mechaniczne przełączniki Razer Green zapewniają z kolei wysoką precyzję i szybkość kliknięć, ale też długą żywotność, a przezroczyste osłonki potęgują efekty podświetlenia Chroma RGB. Dodaj do tego aluminiową konstrukcję, wygodną podprókę pod nadgarstki i panel multimedialny, a promocyjna cena 849 złotych okaże się bardzo atrakcyjna.

Innym spośród przecenionych urządzeń jest monitor Lenovo D32q-20 z niezłej klasy wyświetlaczem IPS o przekątnej 31,5 cala i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Nie jest to model, który miałby zachwycić którąś ze swoich cech, ale jest to jednak solidny sprzęt, na którym można polegać i który dobrze sprawdzi się na biurku gracza. Jego promocyjna cena na weekend wynosi 999 złotych.

Te gry kupisz dziś taniej

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, w ramach tej akcji obniżone zostały również ceny wybranych gier. Jest wśród nich coś dla fanów wyścigów, jest kolekcja świetnych strategii ekonomicznych, jak nieśmiertelny symulator farmy i jest wreszcie odświeżona przygodówka na „Pleja”. Zobacz poniżej szczególnie godne uwagi oferty:

Zajrzyj na stronę akcji, aby poznać pełną ofertę promocyjną „Lepiej jak jest weekend”.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.