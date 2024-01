Wi-Fi 7 – najnowszy standard łączności bezprzewodowej – ma już oficjalną specyfikację. To oznacza, że producenci mogą rozpocząć proces certyfikacji swoich urządzeń.

Przy okazji targów CES 2024 grupa Wi-Fi Alliance ogłosiła oficjalną specyfikację Wi-Fi 7. Tak określana będzie technologia łączności IEEE 802.11be – najnowszy standard, który jeszcze w 2024 r. trafi do routerów, laptopów, urządzeń mobilnych i komputerowych płyt głównych.

Co nam da Wi-Fi 7?

Największą korzyścią płynącą z wdrożenia standardu Wi-Fi 7 będzie znaczący wzrost prędkości przesyłu danych – w porównaniu do Wi-Fi 6 mówimy nawet o pięciokrotnym przyspieszeniu. Konkretnie maks. prędkość wyniesie 46 Gb/s.

Takie transfery stają się możliwe, dzięki rozwiązaniu umożliwiającemu płynne przełączanie się pomiędzy trzema dostępnymi pasmami: 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Nie bez znaczenia jest również rozszerzenie zakresu dostępnych kanałów dla tej ostatniej częstotliwości: o kanały 320 MHz. Co więcej, funkcja Multi-Link Operation (ML) pozwala na przesyłanie i odbieranie danych równocześnie przez wiele łączy.

Wi-Fi 7 to także modulacja 4096-QAM (w Wi-Fi 6 mieliśmy 1024-QAM) oraz technologia 16X16 MU-MIMO (w Wi-Fi 6 mieliśmy 8X8 MU-MIMO). Razem przekłada się to na wysoką wydajność sieci niezależnie od liczby podłączonych urządzeń. Co ważne, na wszystkich tych udoskonaleniach nie ma ucierpieć zasięg. Wciąż będzie on dochodzić do 30 m wewnątrz pomieszczeń oraz do 120 m na dworze.



(ilustracja: Netgear)

Wi-Fi 7 ma ważne zadanie

Standard został oficjalnie zatwierdzony i tym samym uruchomiony został program certyfikacji Wi-Fi 7. Urządzenia, które otrzymają odpowiednie oznaczenie, będą miały potwierdzone prawidłowe działanie nowej technologii. Grupa Wi-Fi Alliance nie ukrywa, że liczy na to, iż nowe rozwiązanie zaspokoi potrzeby takich gałęzi jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, praca hybrydowa, przemysłowy Internet Rzeczy czy „inteligentna” motoryzacja.

Źródło: Wi-Fi Alliance, TechSpot