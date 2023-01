Wi-Fi 7 to najnowsza wersja bezprzewodowej technologii, która opanowała nasze domy (i nie tylko). MediaTek na targach CES 2023 zamierza udowodnić, że nadszedł już na nią czas.

Czas na Wi-Fi 7. MediaTek jest gotowy

Mniej więcej co pięć lat czeka nas przesiadka z jednego standardu Wi-Fi na kolejny. Prawdopodobnie już w przyszłym roku więc na dobre rozgości się w naszych domach Wi-Fi 7, a w 2023 na rynku zaczną pojawiać się kompatybilne urządzenia. MediaTek przygotował chipset, z którego wielu chce skorzystać.

Zaraz przed startem targów CES 2023 firma MediaTek pochwaliła się, że jej 6-nanometrowy chipset Filogic 880 cieszy się niemałą popularnością. Platformę otwierającą drzwi do technologii Wi-Fi 7 zastosują w swoich najnowszych laptopach między innymi firmy Lenovo i ASUS. AMD potwierdziło, że zintegruje te moduły z platformami Ryzen, a o partnerskich umowach wspominają też firmy takie jak TP-Link czy Buffalo.

Co to jest Wi-Fi 7 i jakie przynosi korzyści?

Wi-Fi 7 to komercyjna nazwa standardu IEEE 802.11be, czyli najnowszej wersji tej bezprzewodowej technologii. To następca standardów Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E udostępnionych odpowiednio w 2019 i 2020 roku. Jego pełna premiera planowana jest na przełom 2023 i 2024 roku.

Podobnie jak WI-Fi 6E, tak i Wi-Fi 7 umożliwi przesył danych w trzech pasmach: 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, zachowany zostanie też zasięg na poziomie 30 metrów w pomieszczeniach i 120 metrów na zewnątrz. Pomimo tego będzie w stanie zaoferować zdecydowanie większą prędkość internetu – teoretyczna przepustowość będzie mogła przekroczyć nawet 46 Gbit/s, a w „normalnych warunkach” wyniesie około 5 – 10 Gbit/s. Oczywiście co innego możliwa przepustowość danych, a co innego sama szybkość Internetu, ale i tak dobrze jest widzieć rosnący potencjał.

Jak to możliwe? Przede wszystkim będzie to zasługa wykorzystania wydajniejszego kanału 320 MHz (do tej pory dostępne były kanały od 20 do 160 MHz). Do tego dochodzi agregacja wielopasmowa i wielokanałowa, technologia MIMO z obsługą 16 strumieni (to 2 razy więcej niż w Wi-Fi 6) oraz modulacja 4096-QAM (do tej pory zaś nie przekraczano 1024-QAM). Oczywiście jest też szereg mniejszych udoskonaleń.

Można by to wyjaśnić w taki sposób, że załadowana do połowy furgonetka mknąca po standardowej miejskiej drodze zostaje zastąpiona optymalnie wypełnioną po brzegi ciężarówką pędzącą autostradą.

Porównanie Wi-Fi 7 vs Wi-Fi 6E vs Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 4 Standard: Wi-Fi 7

IEEE 802.11be Wi-Fi 6E

IEEE 802.11ax Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac Wi-Fi 4

IEEE 802.11n Data premiery: 2023/2024 (?) 2020 2019 2014 2008 Pasma: 2,4 / 5 / 6 GHz 2,4 / 5 / 6 GHz 2,4 / 5 GHz 5 GHz 2,4 / 5 GHz Kanały: 20 / 40 / 80 / 160 / 320 MHz 20 / 40 / 80 / 160 MHz 20 / 40 / 80 / 160 MHz 20 / 40 / 80 / 160 MHz 20 / 40 MHz Modulacja QAM: 4096-QAM 1024-QAM 1024-QAM 256-QAM 64-QAM Strumienie MIMO: Maks. 16 Maks. 8 Maks. 8 Maks. 8 Maks. 4 Przepustowość teoretyczna: Do 46,1 Gb/s Do 9,6 Gb/s Do 9,6 Gb/s Do 7 Gb/s Do 0,6 Gb/s Przepustowość faktyczna: 5 - 10 Gb/s (?) Do 2,4 Gb/s Do 2,4 Gb/s Do 1,7 Gb/s Do 0,3 Gb/s Zasięg wewnątrz: Do 30 m Do 30 m Do 30 m Do 35 m Do 70 m Zasięg na zewnątrz Do 120 m Do 120 m Do 120 m - Do 250 m

Wracając do chipsetu MediaTek Filogic 880…

MediaTek Filogic 880 obsługuje właśnie kanały 320 MHz, modulację 4096-QAM czy też zaawansowaną agregację. Jest więc gotowy na nadejście standardu Wi-Fi 7 i to samo będzie można powiedzieć o urządzeniach, które zostaną w niego wyposażone. Dlatego też czytając newsy z targów CES 2023, jak i te pojawiające się w kolejnych miesiącach, koniecznie wypatruj nazwy tego chipsetu.

Źródło: NotebookCheck, MediaTek, informacja własna