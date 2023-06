Cash trapping jest prostym, a przy tym szalenie skutecznym sposobem na kradzież pieniędzy. Uważaj na to za każdym razem, gdy wypłacasz gotówkę z bankomatu. Podpowiadamy, jak możesz upewnić się, że maszyna nie została przerobiona i wyjaśniamy, co robić, gdy zauważysz problem.

Gdyby dosłownie przetłumaczyć „cash trapping” z języka angielskiego na polski, otrzymalibyśmy coś w stylu „zastawiania pułapki na pieniądze”. To dość precyzyjne określenie tego, na czym polega to oszustwo. Przestępca zastawia w bankomacie pułapkę, przez którą pieniądze nie trafiają do użytkownika, choć urządzenie uznaje, że transakcja przebiegła prawidłowo.

Cash trapping – uważaj przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu

Pułapką zastawianą na potrzeby cash trappingu jest listewka z dwustronną taśmą klejącą. Przestępca umieszcza ją wewnątrz bankomatu, przez co banknoty się przyklejają, a do twoich rąk albo nie trafiają wcale, albo też otrzymujesz niepełną kwotę.

Osoby nieświadome istnienia cash trappingu mogą uznać, że doszło po prostu do błędu albo nawet nie zorientować się, że coś jest nie tak. To duży błąd. Chwilę po tym jak odejdziemy od urządzenia złodziej może podejść do bankomatu i wyjąć listewkę razem z naszymi pieniędzmi, które się do niej przykleiły.

Co zrobić, gdy bankomat nie wydał pieniędzy?

Jeśli przytrafi ci się sytuacja, w której bankomat nie wypłaci ci gotówki albo wyda ci za mało pieniędzy, nie odchodź od urządzenia. Stojąc przy nim zadzwoń do operatora bankomatu (jego numer zawsze widnieje na urządzeniu).

W przypadku cash trappingu właściwie niemożliwe jest zidentyfikowanie problemu zawczasu, ponieważ listwa umieszczona wewnątrz urządzenia nie jest widoczna. Dlatego bardzo ważne jest przeliczenie gotówki zaraz po wyjęciu ich z bankomatu.

Uważaj też na skimming – to inne oszustwo bankomatowe

Niemniej jednak samemu urządzeniu warto się przyjrzeć. Popularnym sposobem oszustów jest bowiem także skimming. Polega na zainstalowaniu w bankomacie specjalnego urządzenia, które kopiuje dane z paska magnetycznego lub chipu oraz przechwytuje kod PIN. Metod jest wiele, ale cel ten sam – uzyskanie danych, które zapewnią dostęp do pieniędzy ofiary.

Aby uchronić się przed skimmingiem należy dobrze przyjrzeć się bankomatowi. Zwróć uwagę przede wszystkim na klawiaturę (czy nie ma na niej jakiejś nakładki lub nie rusza się za bardzo), na wlot karty płatniczej (czy nie ma na nim nakładki), a także na górną część bankomatu (czy nie widzisz kamery lub dziwnych, niepasujących elementów).

Źródło: policja, inf. własna