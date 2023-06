Bardzo duża popularność komunikatora WhatsAppa sprawia, że korzystającymi z niego osobami interesują się oszuści. Jedna z metod ich działania związana jest z 6-cyfrowym kodem weryfikacyjnym.

Mamy tu do czynienia z próbą wykorzystania czegoś, co powstało z myślą o zabezpieczeniu dostępu do konta WhatsApp. 6-cyfrowy kod weryfikacyjny jest potrzebny podczas pierwszego uruchamiania komunikatora WhatsApp. Aplikacja wysyła go do użytkownika w chwili, gdy ten wcześniej poda swój numer telefonu. Takie podejście ma stanowić potwierdzenie, że dana osoba jest właścicielem podanego numeru przypisywanego do WhatsApp i jednocześnie fizycznie posiada w dłoni smartfon z odpowiadającą mu kartą SIM.

Oszuści wyłudzają kod weryfikacyjny WhatsApp

Oszuści bazują tutaj na nieświadomości oraz uczynności niektórych osób. Zamiast własnego numeru podają cudzy i tym samym rozpoczynają swój proceder. Jeśli ofiara ataku da się nabrać i poda 6-cyfrowy kod weryfikacyjny oszustowi, ten może przejąć jej konto na WhatsApp i wykorzystywać je do swoich celów. Najczęściej będą to próby wyłudzania pieniędzy.

W jaki sposób oszuści wyłudzają 6-cyfrowy kod weryfikacyjny WhatsApp? Eskperci ds. bezpieczeństwa oraz policjanci przypominają, że najczęściej idą po linii najmniejszego oporu. Podają numer telefonu ofiary, a następnie wysyłają do niej SMS z informacją, że przypadkiem podali nieprawidłowy numer telefonu. Jeśli ofiara da się nabrać i poda 6-cyfrowy kod weryfikacyjny może wpędzić się w spore tarapaty.

Jak nie stracić konta na WhatsApp?

Jak się chronić? Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy stosować się do zaleceń, jakie w związku ze swoim rozwiązaniem przygotowali twórcy WhatsApp. Nigdy nie należy podawać nikomu kodu weryfikacyjnego otrzymanego przez SMS.