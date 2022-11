Wiedźmin 3: Dziki Gon w końcu doczeka się aktualizacji przygotowanej z myślą o konsolach nowej generacji. Twórcy obiecują sporo, ale ile faktycznie zapewnią zniecierpliwionym graczom?

Bliższe spojrzenia na Wiedźmin 3: Dziki Gon next-gen

Pod koniec zeszłego miesiąca zapowiedziano, że Wiedźmin dostanie remake na Unreal Engine 5. Chętnych do jego sprawdzenia raczej nie zabraknie, ale do premiery daleka droga. Znacznie wcześniej, ale po sporym poślizgu, będzie nam dane sprawdzić odświeżoną wersję Wiedźmin 3: Dziki Gon. W końcu doczekała się ona zwiastuna, ale trudno określać go mianem satysfakcjonującego każdego gracza.

Nawet wśród Was pojawiły się w komentarzach opinie, iż miło byłoby ze strony twórców gdyby pokusili się o porównanie before-after. Póki co chyba tego nie planują, ale dość szybko zostali wyręczeni. Ciekawy materiał pojawił się na kanale Open Surprise. Wprawdzie nie wypada wyrabiać sobie na jego podstawie ostatecznego zdania, ale daje on lepszy obraz tego, jakie zmiany zostały wprowadzone.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - oryginał vs next-gen

Kiedy premiera Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna?

Gdyby ekipie CD Projekt RED udało się zrealizować pierwotne plany, to Wiedźmin 3: Dziki Gon już od dłuższego czasu prężyłby muskuły na nowej generacji konsol (i PC). Dopiero ostatnio udało się jednak wyprowadzić wszystko na prostą i ogłosić ostateczną datę premiery. Ustalono ją na 14 grudnia.

Dobry moment na zakup Wiedźmina

Omawiana aktualizacja będzie darmowa, ale dla posiadaczy gry. Ktoś jeszcze jej nie ma? Jeśli są osoby z takim brakiem w bibliotece to można to zmienić teraz, bo z okazji Black Friday przygotowano promocję. Wszystkie najpopularniejsze platformy dla graczy oferują aktualnie Wiedźmin 3: Dziki Gon w wydaniu Game of the Year Edition ze zniżką 80%.

Źródło: Open Surprise, The Witcher