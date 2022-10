Powstaje remake pierwszej gry z serii Wiedźmin, która właśnie dziś kończy 15 lat. CD Projekt RED zdradziło kilka ważnych informacji związanych z tym projektem.

Wiedźmin Canis Majoris to Wiedźmin Remake

Kilka tygodni temu pisaliśmy, iż można nastawiać się na aż trzy nowe gry Wiedźmin. Początkowo nie ujawniono wielu szczegółów z tym związanych, ale dziś przynajmniej część niewiadomych została wyjaśniona. Projekt określany do tej pory jako Wiedźmin Canis Majoris okazuje się być czymś, z czego naprawdę wielu graczy powinno się ucieszyć - remakem pierwszej części serii Wiedźmin od CD Projekt RED. Pracami zajmuje się studio Fool’s Theory (pod nadzorem REDów).

„Wiedźmin to był początek CD PROJEKT RED, od tego wszystko się dla nas zaczęło. To była nasza pierwsza gra i przełomowy moment dla studia. Remake jest równie ważny, bo będzie dla nowego pokolenia graczy okazją, by po raz pierwszy przeżyć początek historii Geralta. Dobrze znamy zespół Fool’s Theory, są wśród nich nasze koleżanki i koledzy, którzy pracowali z nami przy serii. Przede wszystkim to szalenie ambitni ludzie tworzący świetne gry. Znają materiał źródłowy i zdają sobie sprawę, że na ten remake gracze czekają od dawna. To dopiero początki tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać.” - Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED

Remake pierwszej gry z serii Wiedźmin. Co wiemy?

Poza ujawnieniem nazwy studia stojącego za odświeżoną wersją hitu sprzed lat [premiera 26 października 2007 - przyp. red.] podano, iż powstaje ona silniku Unreal Engine 5. Ma korzystać z rozwiązań technologicznych rozwijanych przez CD Projekt RED na potrzeby zapowiedzianej w marcu nowej wiedźmińskiej sagi.

„Bardzo się cieszę z szansy na ponowną współpracę z osobami zaangażowanymi w produkcję drugiej i trzeciej części Wiedźmina. Szczególnie, że mowa tu o remake’u gry, która jest bardzo bliska naszym sercom. Jesteśmy podekscytowani współpracą z CD PROJEKT RED, a naszym celem jest oddanie w ręce graczy kolejnej świetnej gry z kultowej serii Wiedźmin.” - Jakub Rokosz, prezes zarządu Fool’s Theory

Niestety nie poznaliśmy platform docelowych, ale wydaje się, że inny scenariusz niż postawienie na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S nie wchodzi w grę. Data premiery też pozostaje zagadką i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas się to nie zmieni. Remake znajduje się na wczesnym etapie produkcji.

Źródło: CD PROJEKT RED