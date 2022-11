Promocje Black Friday - dobre zniżki w jednym miejscu

Black Friday trwa, a Ty nie masz czasu przetrząsać internetu w poszukiwaniu okazyjnych ofert? Nie ma problemu. Oto spora lista zweryfikowanych ofert w jednym miejscu - w sam raz na szybki rzut okiem.

Black Week - oszczędzasz na pieniądzach, ale czy na czasie?

Zniżki są super, o ile nie musisz przetrząsać połowy internetu by je znaleźć. W Black Friday nierzadko zyskujemy złotówki kupując w promocyjnych cenach, jednocześnie tracąc czas, którego nie da się wycenić (pomijamy rynek pracy). Są na to dwa rozwiązania - szukać tylko konkretnych rzeczy, o których wiemy, że są nam potrzebne (wspaniałe i sprytne rozwiązanie, Wasz portfel lubi to!), albo zdać się na strony agregujace promocje.

Z taką myślą powstała poniższa lista. Znajdziecie na niej wiele ciekawych ofert, które nie zniknęły po kilku minutach, a które naszej redakcji wydały się interesujące i rzeczywiście są autentycznymi okazjami cenowymi pośród szalejącej inflacji i wielkopiątkowego wysypu zniżek niezbyt prawdziwych.

Zajrzyjcie także na naszą dedykowaną stronę, gdzie widnieje kilka bardzo dobrych ofert dotyczących elektroniki, a także sporo publikacji o Black Week, takich jak artykuł o tym czy Polacy rzeczywiście dużo kupują w Black Friday albo o trwających promocjach na klocki Lego.

Mobile & słuchawki

Przy poszukiwaniach smartfonów, słuchawek czy sprzętów z gatunku wearables warto zerkać ba polską stronę Amazon, gdzie dość często pojawiają się zniżki na słuchawki, nie tylko niszowe czy zalegające w magazynach od 3 lat i dłużej. Tym razem amerykański gigant oferuje w świetych cenach wokółuszne Sony WH-1000XM5 i Beoplay EQ znakomitej marki Bang&Olufsen. Dla normalnych ludzi, który nie chcą rujnować swojego budżetu na grajki do uszu, warto zwrócić uwagę na ofertę Euro - Philips TAH8505BK czy taniutkie Panasonic RP-NJ310BE-K. W zakresie telefonów jest już słabiej, choć w tym roku pojawiło się kilka promocji na sprzęt Apple, co jest miłą wiadomością zważywszy jakiego absurdu cenowego sięgają najnowsze modele i jak wzrosły ceny starszych generacji.

E-czytniki & zegarki & akcesoria

Monitory, fotografia oraz TV

AGD osobiste

AGD do domu

Według raportu Brandly360, gdzie przeanalizowano ogólne trendy w strategiach cenowych dużych sklepów i marek (przed i w trakcie zeszłorocznego Black Week), kategoria AGD jest jedną z nielicznych kategorii, w których zanotowano autentyczne zniżki i w której trudno było doszukać się strategicznego podnoszenia cen kilka tygodni wcześniej. Więcej o tym raporcie przeczytać możecie w naszej publikacji o Fake Friday.

Dla graczy

Niestety wysokie ceny i niska dostępność konsol PS5 nie przestały być prawdą na Black Week i fani konsol mogą liczyć jedynie na promocje dotyczące XboX-ów i Nintendo. Pośród akcesorów dedykowanych graczom, miłym akcentem są obniżki cen popularnych sluchawek HyperX Cloud II czy Logitech G Pro X.

Komputery & PC

Zauważyłeś lepsze ceny? Daj nam znać. Inna promocja, o której powinni wiedzieć czytelnicy benchmark? Podziel się z nami w komentarzu!

źródło: informacja własna