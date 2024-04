CD Projekt Red nie porzuca Wiedźmina 3. Oficjalny edytor modów wychodzi z ukrycia. Czym jest The Witcher 3 REDkit i co konkretnie ma do zaoferowania? Wreszcie ujawniono nieco więcej na temat nadchodzącego narzędzia.

Wiedźmin 3 to chętnie modowana gra. Kreatywni gracze prześcigają się w pomysłach, czego wyrazem są takie modyfikacje jak tryb pierwszoosobowy w Wiedźminie 3, czy nowe efekty dla Znaków. Wymieniać można bez końca, ale cały czas mowa o nieoficjalnych modyfikacjach. I tu pojawia się oficjalny edytor modów Wiedźmin 3, który został zapowiedziany pod koniec 2023 r.

Zrób sobie własnego Wiedźmina 3

Na platformie Steam wreszcie opublikowano The Witcher 3 REDkit, czyli omawiane narzędzie. Edytor modów będzie całkowicie darmowy, o ile posiadamy samą grę Wiedźmina 3. Wszystko brzmi pięknie, ale w tym miejscu należy wylać kubeł wody na przepełnione entuzjazmem głowy graczy - premiera The Witcher 3 REDkit to pieśń bliżej nieokreślonej przyszłości.

Aktualnie trwa faza beta testów. Gracze są pilnie poszukiwani. Dostęp do narzędzia “będzie udzielany falami”. Gdy uczestnictwo zostanie zaakceptowane, w naszej bibliotece Steam pojawi się The Witcher 3 REDkit Playtest. CD Projekt Red podkreśla, że “edytor potrzebuje plików gry, więc upewnij się, że masz też zainstalowanego Wiedźmina 3”. Oczywiście twórcy liczą na garść cennych uwag, co pozwoli w dalszym rozwoju. Oficjalna premiera edytora modów odbędzie się jeszcze w tym roku.

To będzie mocarne narzędzie

W parze z The Witcher REDkit pojawi się również wsparcie Warsztatu na Steamie dla Wiedźmina 3, co ułatwi pobieranie wykreowanej przez fanów zawartości.

Warto kilka słów napisać o samym edytorze. The Witcher REDkit ma zaoferować "zaawansowane funkcje i niezrównaną elastyczność". To pozwoli graczom uwolnić kreatywność tworząc zupełnie nowe zadania, wprowadzając nowe postacie, animacje i znacznie więcej. Słowem: swoboda edytowania niemalże wszystkiego w Wiedźminie 3.

"Wiedźmin 3 REDkit oferuje te same potężne narzędzia, co twórcy CD PROJEKT RED, dając ci swobodę przeniesienia swoich pomysłów na wyższy poziom i przekształcenia Wiedźmina 3: Dziki Gon w plac zabaw dla Twojej wyobraźni. Od tworzenia nowych zadań, przedmiotów, broni i postaci po tworzenie animacji, całych fabuł i nowych terytoriów – to narzędzie pozwala Ci kształtować swoją przygodę dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażasz." - czytamy w opisie na platformie Steam.

Źródło: Steam, źródło zdjęć: Steam