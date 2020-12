Premiera Cyberpunk 2077 tuż za rogiem. Jeśli jednak szukacie dobrej gry, która umili Wam czas na najbliższe to dni, to teraz jest ku temu dobra okazja. Wiedźmin za darmo!

Wiedźmin: Edycja Rozszerzona do odebrania za darmo

To już kolejna szansa na Wiedźmina za free. Na platformie GOG.com jest do odebrania za darmo pierwsza część przygód Geralta z Rivii. Jedyne co musicie zrobić to wejść w zakładkę „Ostatnie” i na widocznym banerze kliknąć przycisk „Tak odbieram grę”. Produkcja zostanie natychmiast przypisana do Waszego konta na stałe, jednak zalecamy się spieszyć, bowiem czas trwania promocji nie jest znany.

Wiedźmin: Edycja Rozszerzona – czego można się spodziewać?

W kwestii fabularnej nie zmieniło się za wiele – wcielamy się w postać Geralta z Rivii – legendarnego zabójcę potworów, którego wykreował jeden z najlepszych, polskich pisarzy, jeśli chodzi o gatunek fantasy – Andrzej Sapkowski. W niespodziewanych okolicznościach trafiamy do wiedźmińskiej twierdzy – Kaer Morhen, gdzie zaczyna się nasza przygoda.

Dużo natomiast zmieniło się jeśli chodzi o kwestię techniczne. Twórcy usunęli większość błędów, które znacząco wpływały na optymalizacje gry oraz długie czasy ładowania poszczególnych lokacji.

Zamierzacie zagrać w Wiedźmina przed debiutem Cyberpunka? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GOG

