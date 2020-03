Wiedźmin to zdaniem wielu graczy najlepsza polska marka w świecie gier i jedna z najlepszych w ogóle. Póki co pozostaje w delikatnym letargu, ale wygląda na to, że prędzej czy później o sobie przypomni.

Wiedźmin 4 najprawdopodobniej powstanie

Niemal wszystkie siły CD Projekt RED skupiają się obecnie na Cyberpunk 2077. Nie zmieni się to jeszcze przez pewien czas. Jak przypomina Adam Kiciński, prezes CD Projekt, po premierze gry będzie trzeba zająć się pracami na trybem multiplayer oraz dodatkami. Jednocześnie powoli rozkręcać będą się prace nad nową grą AAA, która obecnie jest w fazie „klarownego konceptu”. O czym mowa? Wszystko wskazuje na to, że o nowej odsłonie serii Wiedźmin.

Prowadziliśmy już prace nad kolejną grą single player, doprowadziliśmy do powstania w miarę klarownego konceptu, który czeka na dalszy rozwój. I to zaczyna się już dziać, choć nie chcemy temu na razie poświęcać czasu. Zaraz po zakończeniu prac nad Cyberpunk 2077 prace nad kolejnym tytułem ruszą z kopyta. [...] Mamy dwa światy i w ramach tych światów chcemy tworzyć gry - w związku z tym wszystkie zaplanowane na razie gry są albo wiedźmińskie albo cyberpunkowe.

Nowy Wiedźmin, nowy bohater

To pierwsza tego typu deklaracja, do tej pory ograniczano się do bardziej enigmatycznych słów. Wiedźmin 4 to niekoniecznie ostateczna nazwa. Pewne jest za to jedno. Nowy Wiedźmin, kiedykolwiek się pojawi, nie będzie skupiał się na przygodach Geralta z Rivii. Adam Kiciński potwierdził to, co słyszeliśmy już wcześniej, uwielbianemu przez wielu bohaterowi poświęcona była dotychczasowa trylogia.

Jaką postać widzielibyście jako głównego bohatera / główną bohaterkę nowej części serii?

Źródło: stooq

Warto zobaczyć również: