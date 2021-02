Wygląda na to, że serial The Last of Us zbliża się do nas wielkimi krokami, bowiem właśnie poznaliśmy aktorów, którzy wcielą się w rolę Joela i Ellie.

W rolę Joela wcieli się znany z serialu The Mandalorian – Pedro Pascal

Od momentu pierwszej zapowiedzi serialu na podstawie kultowej gry The Last of Us minęło już sporo czasu, jednak jednego można było się spodziewać, że w obsadzie serialu nie zabraknie wielkich nazwisk. Wygląda na to, że HBO nie ma zamiaru próżnować, bowiem jak poinformował początkowo serwis Deadline w rolę Joela wcieli się Pedro Pascal (Wonder Woman, The Mandalorian, Gra o Tron).

O tym, że aktor wcieli się rolę Joela, potwierdził sam scenarzysta gry – Neil Druckmann. Jeśli chodzi o porównanie serialu z grą, producent wykonawczy Craig Mazin powiedział, że plan polega na wprowadzeniu postaci i wydarzeń, których fani serii gier jeszcze wcześniej nie doświadczyli. Nie martwcie się jednak o to, że serial będzie zbytnio odbiegał od tego, co mogliśmy zobaczyć w grze. Sam Craig Mazin dodał, że "Pracuje nad serialem z gościem, który stworzył grę, więc zmiany, które wprowadzamy, mają na celu wypełnienie i rozszerzenie historii znanej z pierwszej części serii”.

Poznaliśmy również aktorkę, która zagra Ellie

Na tym nie koniec dobrych informacji, jeśli chodzi o serial The Last of Us, bowiem jak podaje serwis The Hollywood Reporter, w rolę Ellie wcieli się Bella Ramsey. Aktorka znana jest głównie z kultowego serialu „Gra o Tron”, w którym to wystąpiła jako Lyanna Mormont. Jak dotąd nie ogłoszono daty premiery serialu The Last of Us, jednak wraz z zapowiedzią dwóch czołowych członków obsady wyraźnie widać, że produkcja zbliża się coraz bardziej do premiery.

Co sądzicie na temat dotychczasowej obsady serialu? Widzicie tych aktorów w roli Joela i Ellie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Deadline, The Hollywood Reporter

