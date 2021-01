Tomb Raider otrzyma anime od Netflix

Netflix ma się doskonale, ostatnio udało mu się przekroczyć barierę 200 mln subskrybentów. Systematycznie rozszerza swój katalog, od kilku miesięcy da się zauważyć, że coraz bardziej chce przy tym uśmiechać się do graczy. Najświeższa zapowiedź to serial anime Tomb Raider.

I w tym przypadku związek z grami będzie wyjątkowo duży. Nie chodzi bowiem tylko o markę i bohaterkę, ale też fabułę. Ma ona nawiązywać do trzech ostatnich odsłon serii, tzw. nowej trylogii. Wielu szczegółów póki co nie znamy. Poza tym, że rolę producentów wykonawczych będą pełnić Tasha Huo (The Witcher: Blood Origins), Dmitri M Johnson, Stephan Bugaj i Howard Bliss.

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy.