Procesor AMD Ryzen, płyta główna AM4 i systemem Windows 11 – mogłoby się wydawać, że to świetne połączenie przy budowie nowego komputera do gier. Okazuje się, że nie do końca!

Premiera Windows 11 na pewno zachęciła wiele osób do aktualizacji komputera. Część użytkowników niestety mogła poczuć rozczarowanie po "przesiadce", bo nowy system w niektórych aplikacjach może wykazywać spadki wydajności - wszystko przez problemy z obsługą procesorów AMD Ryzen.

Windows 11 ma problemy z obsługą procesorów AMD

Problemy z Windows 11 zostały potwierdzone przez AMD i Microsoft, więc mówimy o sprawdzonych informacjach. O co dokładnie chodzi?

Pierwszy problem ma dotyczyć zwiększonych opóźnień w dostępie do pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) – w przypadku nowej wersji systemu są one mniej więcej 3-krotnie wyższe względem Windows 10. Niestety, ma to przełożenie na osiągi komputera, szczególnie w przypadku aplikacji, które są mocno zależne od pamięci podręcznej procesora (w większości przypadków mówi się o spadku wydajności na poziomie 3-5%, ale w grach e-Sportowych może być to nawet 10-15%).

To nie jedyne problemy nowego systemu. Windows 11 nie potrafi wykorzystać technologii UEFI CPPC2, która odpowiada za wybieranie szybszych, preferowanych rdzeni (preferred core), więc może wykazywać spadki wydajności przy zastosowaniach nastawionych na obciążenie mniejszej liczby rdzeni. Według testów producenta, różnica najbardziej jest odczuwalna w modelach oferujących >8 rdzeni o współczynniku TDP ponad 65 W.

Windows 11 - Microsoft zapowiada poprawkę pod procesory AMD

Tutaj mamy dobre informacje. Wiemy, że Microsoft wspólnie z AMD już pracują nad poprawką, która rozwiąże problemy z obsługą procesorów Ryzen pod Windowsem 11. Odpowiednie łatki mają zostać udostępnione za pośrednictwem usługi Windows Update przy okazji październikowej aktualizacji systemu.

Co myślicie o problemach? Zauważyliście problemy ze spadkiem wydajności?

Źródło: AMD