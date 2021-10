Premiera Windows 11 to najważniejsze wydarzenie tegorocznej jesieni w technologicznym światku. Sprawdź, jak uzyskać do niego dostęp i dowiedz się, dlaczego warto się przesiąść.

Windows 11 – premiera (niezupełnie) nowego systemu Microsoftu

Windows 10 będzie ostatnią wersją systemu Windows, pozwalając na przejście na model Windows-jako-usługa. Taką zapowiedź Microsoftu usłyszeliśmy w maju 2015 roku i dlatego też sporym zaskoczeniem okazało się dla wielu ogłoszenie systemu… Windows 11, który dziś ma swoją premierę. Amerykański gigant tłumaczy teraz, że nie do końca zrozumieliśmy, co miał sześć lat temu na myśli, a poza tym „Jedenastka” nie jest nowym tworem, a jedynie rozwinięciem tego, co zaserwowano nam przy okazji „Dziesiątki”. Rozwinięciem niczego sobie, wypada dodać.

Może więc i plany się zmieniły, ale Windows 11 jest na tyle udanym systemem, że trudno mieć wyrzuty. Zupełnie nowe menu Start, wypełniony aplikacjami Sklep Microsoftu, odświeżone programy, praktyczne Widżety, możliwość uruchamiania aplikacji z Androida, poprawione bezpieczeństwo, zwiększona wydajność i garść funkcji dla graczy to elementy, dla których warto przeskoczyć z Windows 10 na „Jedenastkę”.

Jak uzyskać Windows 11 za darmo? Pobierz ISO lub aktualizację

System Windows 11 będzie dostępny w formie darmowej aktualizacji dla użytkowników komputerów z systemem Windows 10 i konfiguracją spełniającą wymagania sprzętowe. Być może już dziś uda ci się ją pobrać. Aby sprawdzić, czy jest dla ciebie dostępna, udaj się do Ustawień, tam wybierz Aktualizację i zabezpieczenia, a na karcie Windows Update odnajdziesz stosowną informację.

Możesz też dokonać czystej instalacji, robiąc to ręcznie. W takim przypadku musisz pobrać obraz systemu Windows 11 (ISO), co możesz zrobić z poziomu oficjalnej strony Microsoftu. Pod tym linkiem znajdziesz nie tylko sam obraz, ale też narzędzie Asystenta instalacji (to najlepsza opcja, jeśli chcesz zainstalować „Jedenastkę” na komputerze, z którego aktualnie korzystasz) oraz narzędzie do tworzenia dysku instalacyjnego (bootowalnego pendrive’a czy płyty DVD).

Oczywiście w przypadku, gdy nie masz aktywnej licencji na Windows 10, nie otrzymasz „Jedenastki” za darmo. W takim przypadku konieczny będzie zakup systemu, który kosztuje około 500 zł (w wersji Home, OEM) i około 1000 zł (w wersji Pro, BOX)

Wszystko, co musisz wiedzieć o Windows 11

Od wielu tygodni publikujemy najważniejsze informacje na temat systemu Windows 11. Z naszych newsów możesz dowiedzieć się na przykład:

W najbliższych dniach na naszych łamach pojawią się też artykuły poświęcone kluczowym elementom systemu Windows 11 – zaglądaj więc do nas regularnie, aby upewnić się, że nic cię nie ominie.

Źródło: Microsoft, informacja własna