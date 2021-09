Premiera Windows 11 odbędzie się 5 października, a to znaczy, że system jest już właściwie gotowy. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować go na swoim komputerze. Być może nie wszystko jeszcze będzie działało idealnie, ale powinno się obejść bez krytycznych problemów.

Windows 11 do pobrania - dla wszystkich Insiderów, nie tylko deweloperów i beta-testerów

Ależ to wszystko w przypadku Windows 11 szybko idzie: 24 czerwca został zaprezentowany, tydzień później jego kompilacja została udostępniona Insiderom w kanale deweloperskim, a pod koniec lipca „Jedenastka” stała się dostępna także dla testerów w kanale Beta. Teraz, na półtora tygodnia przed oficjalną premierą systemu, trafił on do kanału dla wersji zapoznawczej. Tam właśnie pojawiają się wydania zaraz przed publicznym debiutem.

Innymi słowy: jeśli jesteś Insiderem w podstawowym kanale (niewymagającym żadnych zaawansowanych zdolności), to zamiast nowej wersji Windows 10, na twoim komputerze może zainstalować się Windows 11 (Insider Preview Build 22000.194). W tym wydaniu znajdziesz między innymi nowe menu Start, odświeżony interfejs i najnowsze wersje aplikacji Wycinanie, Kalkulator czy Zegar (z sesjami skupienia).

Chcesz pobrać Windows 11, ale nie jesteś Insiderem? Dołącz w 4 prostych krokach: Otwórz Ustawienia (Windows+I) i przejdź do „Aktualizacja i zabezpieczenia”. Odnajdź „Niejawny program testów systemu Windows”. Wybierz „Rozpocznij” > „Zarejestruj” > „Zarejestruj się” > „Prześlij”. Zaznacz „Kanał dla wersji zapoznawczej” i „Potwierdź” wybór.

Pobierz Windows 11 ISO i zacznij korzystać na półtora tygodnia przed oficjalną premierą

Jeśli twój komputer spełnia wymagania sprzętowe „Jedenastki”, to tę samą kompilację, a więc Windows 11 Insider Preview Build 22000.194, możesz również pobrać w formie obrazu ISO, aby wykonać czystą instalację. Jeśli chcesz, to znajdziesz ją w oficjalnym centrum pobierania Microsoftu. Mogą pojawiać się pomniejsze błędy, ale jako tako jest to dokładnie takie wydanie, jakie oficjalnie zadebiutuje za kilka dni.

No właśnie, przypomnijmy na koniec, że premiera systemu Windows 11 została zaplanowana na 5 października. Microsoft zapowiada, że w porównaniu do „Dziesiątki” jego nowe dziecko będzie lepiej wyglądać i szybciej działać, będzie bardziej jednolite, a do tego zapewni większe bezpieczeństwo. Zamierzasz dać szansę nowym „Okienkom”?

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, informacja własna