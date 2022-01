Może i niczego w życiu nie zmieniają, ale Widżety są mimo wszystko jedną z największych nowości w Windows 11. Wraz z nadchodzącą aktualizacją systemu staną się bardziej praktyczne.

Widżety w Windows 11 – Microsoft naprawdę w nie wierzy

Nazwa może być myląca, bo Widżety w Windows 11 to nie elementy, które można sobie porozmieszczać na pulpicie, tylko odrębny panel z kafelkami informacyjnymi. To może być strumień wiadomości z ulubionych portali tematycznych, prognoza pogody, lista zadań do wykonania, notowania giełdowe czy też podgląd terminarza. Obecnie widżety są powiązane wyłącznie z systemowymi aplikacjami, ale wraz z nadchodzącą aktualizację to się zmieni.

Z najnowszych informacji wynika, że jedną z dużych zmian wprowadzanych przez Windows 11 22H2 (bo taką nazwę ma ta aktualizacja) będzie właśnie dodanie obsługi widżetów z zewnątrz. Można sobie wyobrazić, że dzięki temu na przykład otrzymamy informacje o nowych filmach na Netflix czy też muzycznych premierach na Spotify. Oczywiście to dopiero początek, bo możliwości będą na dobrą sprawę nieograniczone.

Aktualizacja Windows 11 22H2 to będzie duża rzecz

Ta zmiana ma wejść w życie wraz z aktualizacją Windows 11 22H2, której premiery spodziewamy się latem bieżącego roku. Wśród innych nowości, jakie ma ze sobą przynieść, odnajdujemy na przykład większe możliwości jeśli chodzi o personalizację menu Start i paska zadań, wygodniejsze korzystanie z Szybkich ustawień i Centrum powiadomień, przeprojektowane działanie skrótu Alt+Tab (który pokaże grupy okien) oraz wiele, wiele więcej.

Windows 11 – podobnie jak „Dziesiątka” – jest systemem rozwijanym na bieżąco. Microsoft podchodzi do tematu w taki sposób, że nieustannie modyfikuje i wzbogaca swój projekt, regularnie wypuszczając aktualizacje z nowymi funkcjami. Najpierw są one testowane przez Insiderów, później trafiają do szerokiego grona użytkowników. Jak szerokiego? Na razie niezbyt – „Jedenastka” nie zdołała póki co zyskać większej popularności. Wraz z każdą kolejną aktualizacją wynik powinien się jednak poprawiać.

