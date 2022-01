Windows 11 został zbudowany na solidnych fundamentach w postaci „Dziesiątki”, ale Microsoft stara się, by konstrukcja miała coś ciekawego do zaoferowania. Przede wszystkim są to nowe wersje popularnych narzędzi i programów.

Windows 11 zyskuje kolejne aplikacje w nowych wersjach

Microsoft bardzo intensywnie pracuje nad nowymi wersjami systemowych aplikacji i narzędzi. Najpierw mogą je testować Insiderzy, później zaś docierają do szerszego grona osób. Słychać coraz więcej głosów ze strony użytkowników systemu Windows 11, że udostępnione zostały im w ramach aktualizacji takie nowinki jak odświeżony Notatnik, zmodernizowane Zdjęcia, szybszy Eksplorator plików i zupełnie nowy Media Player.

Odświeżony Notatnik, zmodernizowane Zdjęcia, szybszy Eksplorator plików

Odświeżony Notatnik to nie tylko zunifikowany z resztą systemu interfejs, ale też – a właściwie: przede wszystkim – tryb ciemny, wygodna zmiana ustawień fontu, zaawansowane narzędzie do wyszukiwania i zamiany treści, wielostopniowe cofanie czy domyślnie aktywowane automatyczne zawijanie wierszy.

Zmodernizowana aplikacja Zdjęcia wprowadza nowe narzędzia przycinania i zmiany proporcji oraz inne opcje ułatwiające szybką edycję plików graficznych. Eksplorator plików natomiast dostał wydajnościowego kopa. Przyspiesza nie tylko przeglądanie kolejnych katalogów, ale też wyszukiwanie plików.

Media Player w Windows 11 świętuje swój debiut

Najciekawszą spośród aplikacji debiutujących teraz w „Jedenastce” jest jednak bez wątpienia Media Player – nowy odtwarzacz, który zastępuje kilka dotychczasowych (na czele z Groove Music i Windows Media Player). Radzi sobie z filmami i muzyką w różnych formatach – choć do aplikacji pokroju VLC trochę mu brakuje, to przynajmniej wreszcie otrzymujemy coś, co działa i dobrze komponuje się wizualnie z systemem.

Microsoft ma jeszcze wiele do powiedzenia w kwestii systemu Windows 11. Jego rozwój zdaje się zmierzać w dobrym kierunku i nie możemy się doczekać, by zobaczyć, dokąd uda się dojść.

Źródło: Windows Latest, MSPowerUser, informacja własna