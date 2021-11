Windows 11 przeszedł lifting na wielu płaszczyznach. Dziś przyjrzymy się jak zmieniły się popularne aplikacje znane od lat z poprzednich wersji systemu Windows.

Windows 11 budzi wśród naszych czytelników różne emocje, ale z pewnością nie można odmówić Microsoftowi konsekwencji we wprowadzaniu nowych funkcjonalności, związanych choćby z kwestiami bezpieczeństwa. Osobiście mogę tylko przyklasnąć takim inicjatywom jak wymagania TPM, Trusted Boot i SecureBoot, bo ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo.

Nowości w Windows 11 jest całkiem sporo, że pokrótce wymienię tu tylko wsparcie technologii DirectStorage (przyśpieszenie ładowania gier), dodanie funkcji Auto HDR, dłuższa praca na baterii dzięki Dynamic Refresh Rate, czy w końcu lepsza obsługa procesorów big.LITTLE (konstrukcje hybrydowe jak choćby testowany u nas Intel Core i9 12900K). Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, polecamy na zapoznanie się z naszym artykułem dlaczego warto przesiąść się na Windows 11.

Aplikacje w Windows 11 w nowym wydaniu

Oczywiście Windows 11 wprowadza również - dla niektórych mniej lub bardziej istotne - zmiany wizualne oraz nowe wersje systemowych programów. Z pewnością jedną z ciekawszych nowinek jest wprowadzenie całkowicie nowej funkcji, która pozwala na uruchamianie aplikacji z Androida, ale jak na razie jest ona dostępna wyłącznie w wersjach testowych.

Dziś jednak chcielibyśmy poruszyć temat nowych "starych" aplikacji - czyli doskonale znanych z poprzednich wersji Windows programów systemowych, które przeszły lifting i zyskały nowe funkcjonalności.

Nie musisz się bać, że zostaniesz zaskoczony całkowicie odmienionym wyglądem znanych narzędzi - Microsoft postawił na ewolucję i dopasowanie do stylu Windows 11.

Windows 11 między innymi wysyła na emeryturę styl Fluent Design (znany choćby z efektu akrylu), a stawia na nowy styl Mica, który nie opiera się na przezroczystości, ale rozmyciu tła pulpitu za oknem, co ma sprzyjać skupieniu na zadaniu które właśnie wykonujemy.



Paint w Windows 11



Paint w Windows 10

Każdy z nas używa czasem "nieśmiertelnego" Painta. Jest prosty w użyciu, wyposażony w najbardziej istotne narzędzia, no i oczywiście jest zawsze pod ręką. Pasek narzędzi w nowej wersji został przeprojektowany i dostosowany do stylu Windows 11, a w samym programie wprowadzono szereg niewielkich, ale istotnych modyfikacji. Warto wspomnieć, że zmiany które widzimy w aktualnych wersjach wcale nie muszą być ostatecznymi - Microsoft będzie wciąż udoskonalał tę aplikację i wprowadzał kolejne ulepszenia.

Jeśli zetknąłeś się z tematem Windows 11 z pewnością słyszałeś o zmianach i ulepszeniach w narzędziach takich jak Wycinanie, Zdjęcia, czy Poczta. My zerkniemy jednak na narzędzie Rozmowa (Chat) oraz aplikację Xbox, która umożliwi nam między innymi korzystanie z programu Xbox Game Pass.

Trudno przegapić narzędzie Rozmowa (Chat) w Windows 11, ponieważ pojawia się ono domyślnie na pasku zadań. "Dzięki" pandemii wielu z nas przeniosło pracę do domu, a popularność takich narzędzi jak Microsoft Teams po prostu eksplodowała. Aplikacja Rozmowa w Windows 11 łączy wszystkie funkcje komunikacyjne - możemy zsynchronizować swoje kontakty i przeprowadzać z nimi rozmowy tekstowe badź też głosowe/wideo. Te ostatnie oczywiście za pomocą zintegrowanego z systemem Microsoft Teams.

Teraz nie musimy korzystać z dodatkowych aplikacji, czy zewnętrznych komunikatorów - Czat w Windows 11 jest zawsze pod ręką i pozwala na łatwe pozostawanie w kontakcie z kolegami z pracy, znajomymi czy rodziną.

Na koniec coś dla graczy, czyli aplikacja Xbox. Jeszcze do niedawna stanowiła ona oddzielne narzędzie, teraz jest automatycznie instalowana jako istotna część systemu Windows 11. Każdy szanujący się gracz słyszał o Xbox Game Pass - programie wręcz uwielbianym przez gamerów, ze względu na tani dostęp do dużej biblioteki gier, a możemy nim oczywiście zarządzać właśnie poprzez aplikację Xbox. Jeśli już jesteśmy przy grach, to pamiętajmy, że Windows 11 wprowadził również znaną z konsoli Xbox funkcję Auto HDR.

W aplikacja Xbox możesz kupować gry zarówno dla swojego PC jaki i konsoli Xbox oraz wygodnie zarządzać biblioteką gier. Nie zapominajcie o cross-playu - kupując np. grę Forza Horizon 5 możecie w nią grać zarówno na konsoli Xbox jak i PC, korzystając z tych samych zapisów, jak i zbierając osiągnięcia na obu platformach.

Odświeżone aplikacje w Windows 11 - ewolucja i unifikacja

Zgodnie z przewidywaniami, Microsoft nie postawił wszystkiego na głowie, tworząc całkiem nowe wersje aplikacji, których musielibyśmy się uczyć od początku. To odświeżone wersje doskonale nam znanych programów, które służą nam od lat i prawdopodobnie będą służyć jeszcze długo.



Kalkulator w Windows 11 - niby prawie identyczny, ale praktycznie przepisany od nowa

Oczywiście są to tylko wybrane aplikacje, a unowocześnienia doczekały się (bądź doczekają się wkrótce z kolejnymi aktualizacjami) choćby Skype, Kalendarz, Windows Media Player czy Teams. Dlaczego nie "odpalono" wszystkich zaktualizowanych aplikacji równocześnie? Po prostu pracują nad nimi różne zespoły.

A co wy sądzicie o nowych wersjach aplikacji w Windows 11? Dajcie znać w komentarzach.