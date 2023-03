Microsoft zamierza wprowadzić do systemu Windows 11 nowy interfejs API, który pozwoli programistom implementować nowy sposób przypinania aplikacji do paska zadań, pulpitu lub menu Start.

O systemie Windows 11 i jego aktualizacjach pisaliśmy naprawdę wiele. Raz gigant z Redmond naprawia problemy (które nierzadko sam stwarza). Innym razem podejmuje próbę wdrożenia nowych funkcji, które potem dodaje w zbiorczych aktualizacjach, tj. Moment 2 (by mieć znowu co naprawiać :)). Tym razem mamy do czynienia z drobną funkcjonalnością, która ma za zadanie tylko jedno – zapytać, czy ikona nowego programu ma się pojawić w systemie.

Nowe API ponadto ma dać deweloperom możliwość odsyłania użytkowników do odpowiedniej lokalizacji Ustawień za pomocą nowego URI (precyzyjnego łącza), gdy będą chcieli ustawić swoją aplikację jako domyślną dla określonego typu pliku lub typu łącza. Zostanie to zaimplementowane jako rozszerzenie już istniejącego schematu ms-settings: URI.

Gigant z Redmond chce, aby nowe API i jego funkcjonalności stały się domyślnymi metodami domyślnych aplikacji Windows i przypinania ich w systemie. Jak wspomnieli Tali Roth i Aaron Grady z Microsoftu:

Ten interfejs API będzie zawsze odwoływał się do zaufanego środowiska użytkownika systemu Windows, aby wyjaśnić, co ma zostać przypięte i potwierdzić, że użytkownik rzeczywiście chce zezwolić na przypięcie.

Sama funkcja da mniej zaawansowanym użytkownikom większą kontrolę nad tym, jakie aplikacje zostaną przypięte do ich paska zadań. Z drugiej strony znowu MS robi to w swoim stylu – powiadomienie o wyskakującym potwierdzeniu przypinania jest domyślnie ustawione na przycisk „Akceptuj”, zamiast dać przyciski w tym samym kolorze i pozostawić użytkownikowi decyzję o tym, co chce wybrać. Dodatkowo firma nie wyjaśniła, czy nowy interfejs API (przypinania aplikacji) zostanie w jakikolwiek sposób wymuszony na programistach.

Chcemy zapewnić użytkownikom kontrolę nad tym, co zostanie przypięte do ich pulpitu, menu Start i paska zadań, a także możliwość kontrolowania ich domyślnych aplikacji, takich jak domyślna przeglądarka, za pośrednictwem spójnych, przejrzystych i godnych zaufania okien dialogowych systemu Windows i Ustawienia. – informują Roth i Grady.

Zobowiązujemy się, że Microsoft Edge wyda aktualizację, która przyjmie nowy identyfikator URI precyzyjnego łącza ustawień dla ustawień domyślnych i publicznych interfejsów API przypinania, gdy tylko staną się one dostępne.

Zmiany te, zaczną być wdrażane w systemach zarejestrowanych w kanale Windows Insider Dev Channel w nadchodzących miesiącach. Będziecie czekać na nową funkcjonalność?

Źródło: BLEEPING COMPUTER