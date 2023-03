Spodziewaliśmy się jej nieco później, ale już teraz Microsoft udostępnił aktualizację Windows 11 o nazwie Moment 2. Tak tytułowane paczki zawierają przede wszystkim zmiany i nowości, które faktycznie da się zauważyć i odczuć.

Co nowego w Windows 11 po aktualizacji Moments 2?

Wiele z tych nowości, które trafią do szerszej grupy użytkowników Windows 11 wraz z aktualizacją Moment 2, możesz już kojarzyć. Pisaliśmy choćby o widżetach „z zewnątrz” (na początek to Messenger i Spotify). Pisaliśmy także o tym, że Notatnik zyska karty, co może i nie jest rewolucyjną zmianą, ale na pewno może poprawić efektywność pracy. To zresztą kolejny dodatek do aplikacji, która całkiem niedawno zyskała również ciemny motyw, szerszą konfigurację fontów, wieloetapowe cofanie czy usprawnione narzędzie „znajdź i zamień”.

Windows 11 zyskuje wyszukiwarką ze sztuczną inteligencją

Niezaprzeczalnie jedną z najciekawszych nowinek w tej aktualizacji jest integracja środowiska Bing w systemie Windows 11. To o tyle ważna zmiana, że przecież wyszukiwarka Microsoftu zyskała wsparcie ze strony sztucznej inteligencji. Chodzi oczywiście o narzędzie Chat GPT, które rozumie naturalnie zadawane pytania i naturalnie też na nie odpowiada. Wyraźnie widać, że Microsoft rzeczywiście zwietrzył szansę na przejęcie odrobiny tortu, który od lat należy niemal w całości do Google.

„Robimy dziś kolejny duży krok naprzód, zwiększając możliwości i łatwość obsługi komputera. Wprowadzamy bezpośrednio na pasku zadań wyszukiwarką z możliwością pisania, otwierającą przed użytkownikami niesamowite możliwości Binga opartego na sztucznej inteligencji. W jednym miejscu umieszczamy narzędzie, które odpowiada na wszystkie twoje potrzeby związane z wyszukiwaniem w systemie Windows” – nie mógł się nachwalić Panos Panay z Microsoftu.

Połączysz iPhone’a z pecetem

Aktualizacji doczekała się także aplikacja Łącze z telefonem, która została wzbogacona o obsługę… systemu iOS. Krótko mówiąc oznacza to tyle, że można połączyć komputer z Windows 11 z iPhone’em i otrzymywać powiadomienia z tego drugiego na dużym ekranie, a także wygodnie prowadzić rozmowy z poziomu peceta. Do tego dochodzi łatwiejszy dostęp do zdjęć oraz plików zapisanych w chmurze iCloud.

Kolejna nowinka czeka na nas w narzędziu Wycinanie, służącym do tworzenia zrzutów ekranu według podanych preferencji. Po aktualizacji Moments 2 narzędzie to pozwala także na przechwytywanie obrazu wideo z systemowego pulpitu i aplikacji. Jeśli chcesz to szybko przetestować, wciśnij po prostu sekwencję Windows + Shift + S.

Co poza tym? Ano choćby pełnoekranowy panel widżetów, pasek zadań zoptymalizowany pod kątem tabletów, rekomendacje trybów zasilania w Ustawieniach, ulepszenia związane z dostępnością oraz przeprojektowana aplikacja Szybkiej pomocy.

Zobacz podsumowanie nowości na wideo:

Jak zaktualizować Windows 11 do wersji 22H2 Moment 2?

Jeśli masz na komputerze system Windows 11 w wersji 22H2 i chcesz uzyskać ten pakiet nowości, to zajrzyj do Ustawień. Wciśnij skrót Windows + I, a następnie z menu głównego wybierz „Windows Update”. Jeśli aktualizacja jest już dostępna na twój komputer, to właśnie tam pojawi się stosowna informacja i przycisk umożliwiający zainicjowanie tej aktualizacji.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, Softpedia