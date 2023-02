Microsoft Defender to antywirusowe dziecko pakietu Microsoft 365. Bieżąca aktualizacja systemu Windows sprawia, że miliony komputerów są nim automatycznie częstowane. Po co?

Kto dostanie automatyczną instalację Microsoft Defender?

O zaskakującym prezencie w postaci automatycznej instalacji Microsoft Defender od niedawna donoszą media społecznościowe. Niektórzy użytkownicy systemu Windows są zaskoczeni taką sytuacją:

rozwiń

Okazuje się, że nie są to odosobnione przypadki, ani kwestie pomyłek w zarządzaniu pakietem Microsoft 365. Gigant z Redmond określił się jasno w wiadomości, którą otrzymują w ostatnich dniach subskrybenci jego usług:

Aplikacja Defender zostanie wkrótce automatycznie dodana do urządzenia z systemem Windows 10 oraz Windows 11. Stanie się to podczas rutynowej aktualizacji aplikacji platformy Microsoft 365. Poszukaj go w menu Start i pamiętaj, aby się zalogować, aby aktywować zabezpieczenia.

Podobne potwierdzenie Microoft umieścił także na stronie pomocy technicznej.

Od końca lutego 2023 r. aplikacja Microsoft Defender będzie dołączana do instalatora platformy Microsoft 365. Oznacza to, że po zainstalowaniu aplikacji Microsoft 365 na urządzeniu z systemem Windows aplikacja Microsoft Defender zostanie automatycznie zainstalowana wraz z innymi aplikacjami.

Do czego przydaje się Microsoft Defender?

Obecne zabezpieczenia systemu Windows powodują, że dodatkowa ochrona ze strony programu Microsoft Defender może przypominać zbędne zajmowanie zasobów. Dwa niemal identyczne zabezpieczenia antywirusowe nie działają jak dwie kłódki w miejscu jednej.

Pewną korzyść z Microsoft Defendera mogą odczuć właściciele komputerów z systemem Windows, którzy posługują się nimi do zarządzania większą siecią urządzeń. Dzięki niemu zabezpieczenia antywirusowe stają się aktywne dla wszystkich jej elementów. W takich sytacjach opcja pobierania Microsoft Defender na życzenie lub zachęta do tego czynu, powinna być wystarczająca.

Źródło: Microsoft Support, Neowin