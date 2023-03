Windows 12 może pojawić się już w przyszłym roku. Skoro tak, to najwyższy czas rozpocząć jego testy. Prawdopodobnie to właśnie kryje się pod nowym programem Microsoftu.

Windows 12 do przetestowania (a przynajmniej jego fragmenty)

Coraz więcej wskazuje na to, że system Windows 12 pojawi się w 2024 roku. Tak wynikałoby z „rozkładu jazdy” przedstawionego przez Microsoft, to też ponoć sugerują zapiski w dokumentacji nowych procesorów Intela. Zanim trafi do użytkowników musi jednak zostać przetestowany i wygląda na to, że te testy właśnie wystartowały.

Windows 11 otrzymał niedawno spory pakiet nowości. Wcześniej te funkcje i narzędzia były testowane przez tzw. insiderów, czyli uczestników niejawnego programu testów, do którego można zapisać się dobrowolnie. To taktyka, którą Microsoft z powodzeniem stosuje od wielu lat i w ramach tych testów użytkownikom serwowane są także funkcje tworzone z myślą nie o obecnym, lecz przyszłym systemie. Tak może być właśnie w tym przypadku i już tłumaczę dlaczego.

Canary – nowy kanał w niejawnym programie testów Windows (Insider)

Otóż Microsoft ogłosił, że do trzech obecnych kanałów testowych (zapoznawczy – ze stabilnymi kompilacjami, beta – z kompilacjami mogącymi zawodzić oraz deweloperski – z kompilacjami na wczesnym etapie rozwoju) dołączy Canary. W jego ramach testowane będą najbardziej eksperymentalne funkcje, narzędzia i rozwiązania.

Co konkretnie trafi do testerów w kanale Canary? Ano między innymi modyfikacje systemowego jądra, nowe interfejsy API oraz funkcje znajdujące się na początku długiego okresu realizacji. To właśnie one najprawdopodobniej staną się fundamentami systemu Windows 12 – trudno bowiem przypuszczać, by Microsoft chciał tak dogłębnie rozgrzebywać „Jedenastkę”. Zresztą informatorzy serwisu Windows Central stwierdzili wprost, że uruchomienie dodatkowego kanału oznacza, że równocześnie rozwijane są dwie wersje systemu.

I tutaj – uwaga – osoby, które obecnie testują system Windows w kanale deweloperskim zostaną automatycznie przypisane do kanału Canary. Użytkownicy, którzy będą chcieli pozostać w Dev, będą musieli zainstalować system od nowa, ponieważ nie da się w prosty sposób „zejść niżej”.

Źródło: Microsoft, TechRadar, Windows Central