Festiwal Allegro Smart! Week to idealna okazja, by kupić wymarzony sprzęt w niższych cenach. Wybraliśmy kilka ciekawych propozycji, które usprawnią pracę i wypoczynek na wiosnę.

Allegro Smart! Week 2023 to kolejna edycja promocji, w której znajdziecie tysiące najróżniejszych produktów w obniżonych cenach. Najciekawsze oferty są dostępne dla użytkowników Allegro Smart!. Jeśli nie posiadacie subskrypcji, teraz możecie ją zakupić w promocyjnej cenie niższej o 10 zł.

Allegro Smart! Week 2023 potrwa od 15 maja do 21 maja. Festiwal obejmuje tysiące najróżniejszych produktów w cenach obniżonych nawet o 50%, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Warto tutaj wspomnieć, że wśród wymienionych promocji znajdują się oferty z gwarancją najniższej ceny, gdzie możemy być pewni zakupu sprzętu w możliwie najniższej cenie (a jeśli dany produkt gdzie indziej kupimy taniej, różnicę otrzymamy w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro).

Co warto kupić na Allegro Smart! Week 2023?

Wśród przecenionych produktów nie zabrakło ciekawych sprzętów, które usprawnią pracę i wypoczynek na wiosnę.

70mai Dash Cam Lite 2 to dobry i niedrogi wideorejestrator samochodowym, który sprawdzi się podczas wycieczek samochodowych. Urządzenie oferuje dobrą jakość nagrywanego obrazu, a do tego świetnie sprawdza się w nocy. Ciekawym dodatkiem jest funkcja całodobowego monitorowania pojazdu i opcja wykrywania uderzenia samochodu. Standardowo 70mai Dash Cam Lite 2 kosztuje 379 zł, ale w promocji można go kupić za 279 zł.

Planujecie modernizację komputera pod nadchodzące gry? Dysk ADATA Legend 710 o pojemności 2 TB śmiało może posłużyć jako dodatkowy magazyn danych, który pomieści ogromną kolekcję gier, ale też zdjęć, filmów, muzyki i innych plików. Nośnik korzysta z interfejsu PCI-Express 3.0 x4, więc sprawdzi się też w starszych komputerach. Transfery sięgają 2400 MB/s przy odczycie i 1800 MB/s przy zapisie. Dysk standardowo kosztuje 430 złotych, ale w promocji można go kupić za 365 zł.

Szukacie uniwersalnego laptopa do pracy i rozrywki na wyjazdach? Acer Aspire 3 nadaje się do tego celu idealnie. Urządzenie wyposażono w 15,6-calowy ekran IPS Full HD z matową powłoką, która zapewnia dobry komfort pracy w słoneczne dni. Co więcej, laptop oferuje przyzwoite osiągi – w środku znajdziemy 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD 512 GB (z systemem Windows 11). Całość zamknięto w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Standardowo laptop kosztuje 3099 zł, ale teraz można go kupić za 2199 zł.

