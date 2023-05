Niedługo zakończy się możliwość korzystania z oferty, która pozwalała na dzielenie się pakietem Allegro Smart! z bliskimi w ramach Allegro Family. Jako swoiste pocieszenie, przygotowano specjalną promocję.

Promocja: Allegro Smart! na rok za niecałe pięć dyszek

Zbliża się koniec oferty, która pozwalała na współdzielenie pakietu Allegro Smart! i obecnie zarządzający platformą nie mają zamiaru przedłużać tej możliwości. Dobra wiadomość jest za to taka, że przygotowano specjalną promocję: do 21 maja można nabyć roczny pakiet za 49,90 zł (co oznacza obniżkę o 10 zł względem standardowej ceny). Co ważne, promocja ta jest dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych użytkowników.

Koniec współdzielenia abonamentu Allegro Smart!

Usługa Allegro Smart! błyskawicznie zdobyła liczną grupę entuzjastów, dzięki możliwości oszczędzania na ofertach specjalnych i darmowej dostawie. Abonament nie jest zbyt drogi, a co więcej, za pośrednictwem Allegro Family można było podzielić się opłatami nawet z dziewięcioma innymi osobami (nie tylko z członkami rodziny, ale także z przyjaciółmi). W efekcie wszystkie te korzyści kosztowały zaledwie kilka złotych rocznie „na głowę”.

Niestety, zbliża się koniec tej opcji. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, możliwość udostępniania pakietu Smart! w ramach Allegro Family zostanie wyłączona 30 czerwca 2023 roku. Wyjątek dotyczy jedynie abonamentów nabytych przed 21 listopada 2022 roku – w ich przypadku można dzielić się kosztami do zakończenia (trwającego maksymalnie rok) okresu rozliczeniowego.

Jest światełko w tunelu

W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele Allegro potwierdzają te informacje. A co będzie dalej? Na razie nie pojawiły się żadne zapowiedzi, ale kilka tygodni temu jedna z moderatorek napisała na oficjalnym forum, że trwają prace nad nowym programem. Nie mogła jednak ujawnić szczegółów.

Można przypuszczać, że opcja współdzielenia pakietu zatem powróci. Chociaż nikogo nie powinno zdziwić, jeśli okaże się, że będzie to dodatkowo płatna opcja.

Źródło: informacja własna, Allegro