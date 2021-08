Poly Network zhakowane! W związku z atakiem na zdecentralizowany projekt finansowy, w ręce hakerów wpadło ponad 600 milionów dolarów - to największy tego typu atak w historii branży DeFi.

Słyszeliście o Poly Network? Jeśli nie to krótkie wyjaśnienie - to zdecentralizowana platforma finansowa i protokół finansowy (DeFi), który służy do przeprowadzania transakcji kryptowalutami pomiędzy różnymi łańcuchami bloków. Niestety, wraz ze wzrostem zainteresowania segmentem DeFi, rośnie także liczba oszustw związanych z ekosystemem.

Poly Network zhakowane – skradziono ponad 600 mln dolarów

Poly Network poinformowało o ataku, w wyniku którego hakerzy mieli uzyskać dostęp do łańcuchów Binance Smart Chain (BSC), Ethereum i Polygon – szacuje się, że przestępcy przejęli fundusze o wartości ponad 600 milionów dolarów. Jeżeli informacje się potwierdzą, byłaby to największa kradzież w historii branży DeFi.

Kradzież kryptowalut miała dotknąć dziesiątek tysięcy klientów, co wywołało spore poruszenie w sieci. Na włamanie zareagowała też branża kryptowalut - Tether zamroził tokeny o wartości około 33 mln dolarów. Nie wiadomo jednak co z pozostałymi środkami (te zapewne zdążyły „wyparować”).

Jak doszło do włamania do Poly Network?

Według administratorów serwisu, hakerzy wykorzystali lukę pomiędzy połączeniami kontraktowymi. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa są zdania, że atak mógł być planowany od dłuższego czasu.

Nie brakuje jednak głosów podważających wiarygodność serwisu. Mudit Gupta, badacz bezpieczeństwa i programista Ethereum, twierdzi, że atakujący wykorzystali lukę, która wynikała z nieodpowiedzialnych decyzji projektowych Poly Network.

Poly Network prosi hakerów o zwrot pieniędzy

Poly Network jest w kontakcie z organami ścigania, a firma SlowMist Zone podobno już wpadła na trop skrzynki e-mail, adresu IP oraz danych identyfikacyjnych urządzenia (device fingerprints) atakującego.

Kierownictwo platformy wystosowało list otwarty, w którym grozi konsekwencjami prawnymi i prosi hakerów o zwrot skradzionych pieniędzy. Ciekawe, czy atakujących ruszy sumienie...

Źródło: Twitter @ Poly Network, Twitter @ Paolo Ardoino, Twitter @ Mudit Gupta, Slow Mist