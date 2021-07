Myśleliście, że to koniec kryptowalut? Nic bardziej mylnego! Zaangażowanie Elona Muska, sklepu Amazon i serwisu Twitter sprawiło, że kurs Bitcoina znowu wystrzelił – takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał.

Ostatnie tygodnie były wyjątkowo zaskakujące dla entuzjastów wirtualnych walut. Krach Bitcoina wpłynął na załamanie rynku kryptowalut, a na dodatek część chińskich regionów ograniczyło funkcjonowanie farm z koparkami. Mogłoby się wydawać, że to początek większego kryzysu.



W ostatnich godzinach kurs Bitcoina poszybował w górę (wykres: TradingView)

No właśnie nie do końca, bo… notowania Bitcoina znowu zaczął rosnąć – w ostatnich godzinach kurs najpopularniejszej wirtualnej waluty zbliżył się do 40 tys. dolarów. Dlaczego tak się stało? Na pewno istotne znaczenie miały tutaj zachowania inwestorów – sporo z nich decydowało się na sprzedaż wirtualnej waluty, z nadzieją jej odkupienia po niższej cenie.

Wpływ na notowanie BTC mogło mieć też trzech bardzo bogatych panów.

Amazon zacznie akceptować kryptowaluty?

Głównym powodem mają być ostatnie doniesienia ze sklepu Amazon. Według nieoficjalnych informacji serwisu City AM, lider rynku e-commerce jest zainteresowany wprowadzeniem systemu płatności wykorzystującym kryptowaluty – nowa opcja miałaby zostać wprowadzona jeszcze w tym roku.

Jeżeli informacje okazałyby się prawdziwe, moglibyśmy zaobserwować wzrost zainteresowania wirtualną walutą – taki scenariusz na pewno miał wpływ na kurs BTC… co pewnie mógł mieć też w planach Jeff Bezos, szef Amazona.

Elon Musk wróci do Bitcoina, gdy ten będzie bardziej eko

Nie jest tajemnicą, że spory wpływ na kurs kryptowalut mają też wiadomości Elona Muska. Podobnie mogło być i tym razem, ale to… dosyć skomplikowana historia.

Jak pewnie pamiętacie, założyciel Tesli jakiś czas temu zrezygnował z honorowania Bitcoina jako środka płatniczego za zakup swoich samochodów – decyzja miała być spowodowana zbyt dużym zużyciem energii, wzrostem zużycia paliw kopalnych i niekorzystnym wpływem kryptowalut na środowisko.

Ostatnio Musk zmienił zdanie i zasugerował, że byłby w stanie z powrotem zaakceptować Bitcoina, gdyby ten w połowie opierałaby się na energii odnawialnej.

Warto zaznaczyć, że podobne plany mają dotyczyć też kryptowaluty Ethereum – jej nowa wersja będzie o 99,95% bardziej eko. Przypadek?

Kryptowaluty mają być przyszłością Twittera

Dyrektor generalny Twittera, Jack Dorsey potwierdził inwestorom, że Bitcoin mógłby być „istotną częścią” przyszłości firmy. Miliarder widzi możliwości zintegrowania kryptowaluty z istniejącymi produktami i usługami serwisu.

Jeżeli dodamy do tego fakt, że Dorsey jest zagorzałym fanem kryptowalut (niedawno nawet założył firmę Square, odpowiadającą za obsługę zdecentralizowanych usług finansowych… z wykorzystaniem Bitcoina), wszystko zaczyna układać się w całość – wahanie kursu po prostu mogło być mu na rękę, bo na nich zarabia.

Kurs Bitcoina zacznie rosnąć… albo zacznie spadać

Co przyniosą kolejne tygodnie? Podobnie jak na każdym rynku, trudno jest przewidzieć przyszłość kursu kryptowalut, ale można tutaj teoretyzować z dwoma scenariuszami. Pierwszy – Musk, Bezos i Dorsey rzeczywiście mają wpływ na kurs Bitcoina i to początek większego wzrostu. Drugi - obecnie obserwujemy chwilowy wzrost kursu, ale niedługo zacznie dalej spadać.

Źródło: Money, TradingView, City AM, Twitter @ Elon Musk, TechCrunch