Worms Rumble to wielki powrót przekomicznych Robaków, ale w wydaniu, jakiego dotąd nie było. Równie szalonym, ale bardziej dynamicznym niż kiedykolwiek wcześniej. W wydaniu battle royale.

Dzisiaj Worms Rumble debiutuje w pudełkach, ale cyfrowa wersja gry jest dostępna w sprzedaży już od kilku dni – zarówno na PC, jak i PlayStation 5 i PlayStation 4. Wiele osób dało jej szansę i… wbrew temu, czego można się było spodziewać, większość z nich jest zadowolona. Okazuje się, że Robaki w nowej formule jak najbardziej dają radę.

Zobacz najnowszy zwiastun Worms Rumble na premierę gry:

Sprawdź pierwsze oceny Worms Rumble – są raczej pozytywne

Na Steamie gra Worms Rumble spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Aż 85% graczy oceniło ją pozytywnie. A co na jej temat sądzą recenzenci? Poniżej przedstawiamy niektóre spośród pierwszych not:

Destructoid – 6,5/10

Everyeye – 7,8/10

GamingBolt – 7,0/10

God is a Geek – 6,0/10

Hobby Consolas – 7,7/10

Metro GameCentral – 7,0/10

PlayStation Universe – 7,5/10

Push Square – 7,0/10

Screen Rant – 8,0/10

TheGamer – 9,0/10

TheSixthAxis – 7,0/10

Steam – 85% pozytywnych recenzji

Worms Rumble – więcej plusów czy minusów?

Plusy? To nadal szalona rozwałka z wykorzystaniem absurdalnych typów broni – dokładnie taka, do jakiej przyzwyczaiły nas Robaki. Potyczki są niezwykle dynamiczne, a przy tym naprawdę klimatyczne.

Minusy? Na pewno nie jest to propozycja dla strategów przyzwyczajonych do turowej rozgrywki znanej z podstawowych odsłon spod znaku Worms, a do tego zdarzają problemy z serwerami.

Krótko mówiąc: są problemy, które twórcy mogą wyeliminować, ale przede wszystkim: to zdecydowanie nie jest gra dla każdego i niekoniecznie musi to być produkcja dla miłośników tej serii, a raczej dla miłośników gatunku battle royale.

Jeżeli lubisz tego typu rozgrywkę, to Worms Rumble może być powiewem świeżości, na jaki liczyłeś. Sprawdź więc, jesli masz ochotę, a potem daj znać, jakie są twoje odczucia.

